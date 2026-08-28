Αθλητικά

Ο ΟΦΗ συμφώνησε με τη Φερεντσβάρος για την απόκτηση του Κενάν Κόντρο

Οι Κρητικοί έκαναν δικό τους τον 33χρονο επιθετικό που θα ταξιδέψει στο Ηράκλειο για να υπογράψει το συμβόλαιό του με την ομάδα
Ο Κενάν Κόντρο
Ο Κενάν Κόντρο κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης/ EPA
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο ΟΦΗ ήρθε σε συμφωνία με τη Φερεντσβάρος για να κάνει δικό του τον 33χρονο επιθετικό, Κενάν Κόντρο, με στόχο την ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής μετά και τη είσοδό του στη League Phase του Europa League.

Η διοίκηση του ΟΦΗ έχει συμφωνήσει προφορικά με τη Φερεντσβάρος για τον Κόντρο, ο οποίος αναμένεται να ταξιδέψει σήμερα (28/08/26) στο Ηράκλειο για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή και να ανακοινωθεί και επίσημα.

Ο Βόσνιος επιθετικός έχει αγωνιστεί 15 φορές με την Εθνική του ομάδα, ενώ την περσινή σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στη Σαραγόσα με την οποία είχε 8 γκολ σε 34 συμμετοχές.

Στην καριέρα του έχει αγωνιστεί επίσης στις Οσασούνα, Αθλέτικ Μπιλμπάο, Βαγιαδολίδ και Φερεντσβάρος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
225
73
69
66
56
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo