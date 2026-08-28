Ο ΟΦΗ συμφώνησε με τη Φερεντσβάρος για την απόκτηση του Κενάν Κόντρο

Ο ΟΦΗ ήρθε σε συμφωνία με τη Φερεντσβάρος για να κάνει δικό του τον 33χρονο επιθετικό, Κενάν Κόντρο, με στόχο την ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής μετά και τη είσοδό του στη League Phase του Europa League.

Η διοίκηση του ΟΦΗ έχει συμφωνήσει προφορικά με τη Φερεντσβάρος για τον Κόντρο, ο οποίος αναμένεται να ταξιδέψει σήμερα (28/08/26) στο Ηράκλειο για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή και να ανακοινωθεί και επίσημα.

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Ο Βόσνιος επιθετικός έχει αγωνιστεί 15 φορές με την Εθνική του ομάδα, ενώ την περσινή σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στη Σαραγόσα με την οποία είχε 8 γκολ σε 34 συμμετοχές.

Στην καριέρα του έχει αγωνιστεί επίσης στις Οσασούνα, Αθλέτικ Μπιλμπάο, Βαγιαδολίδ και Φερεντσβάρος.