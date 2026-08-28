ΑΕΚ: Η παρακάμερα της πρόκρισης στο Champions League – Ο πανζουρλισμός στα γκολ και η αποθέωση στο φινάλε

Η ΑΕΚ επέστρεψε στο Champions League με εντυπωσιακό τρόπο, αφού κέρδισε 4-0 τη Λέφσκι Σόφιας εντός έδρας και ο κόσμος γιόρτασε με τους παίκτες στη Νέα Φιλαδέλφεια την τεράστια επιτυχία.

Στην παρακάμερα που ανέβασε η ΑΕΚ είναι ξεκάθαρος ο ενθουσιασμός των φιλάθλων της ομάδας για την ιστορική επιστροφή στο Champions League, μετά τη σεζόν 2018/19. Σε κάθε γκολ η «έκρηξη» στην Allwyn Arena ήταν αδιανόητη και φανέρωνε την προσμονή των οπαδών για να δουν το «σεντόνι» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και πάλι στη Νέα Φιλαδέλφεια.

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Μετά το τελικό σφύριγμα ξεκίνησε το πάρτι των ποδοσφαιριστών με τους φιλάθλους από το οποίο δεν θα μπορούσε να απουσιάζει ο ιδιοκτήτης της Ένωσης, Μάριος Ηλιόπουλος.

Η Ένωση έμαθε τους αντιπάλους της στη League Phase της διοργάνωσης, με τα ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης, την Μάντσεστερ Σίτι και την Ντόρτμουντ να ξεχωρίζουν.