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ΑΕΚ: Η παρακάμερα της πρόκρισης στο Champions League – Ο πανζουρλισμός στα γκολ και η αποθέωση στο φινάλε

Η ΑΕΚ ανέβασε στα social media το εντυπωσιακό βίντεο με όσα συνέβησαν στην Allwyn Arena κόντρα στη Λέφσκι Σόφιας
Οι παίκτες της ΑΕΚ
Οι παίκτες της ΑΕΚ πανηγυρίζουν την πρόκριση στο Champions League/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
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Η ΑΕΚ επέστρεψε στο Champions League με εντυπωσιακό τρόπο, αφού κέρδισε 4-0 τη Λέφσκι Σόφιας εντός έδρας και ο κόσμος γιόρτασε με τους παίκτες στη Νέα Φιλαδέλφεια την τεράστια επιτυχία.

Στην παρακάμερα που ανέβασε η ΑΕΚ είναι ξεκάθαρος ο ενθουσιασμός των φιλάθλων της ομάδας για την ιστορική επιστροφή στο Champions League, μετά τη σεζόν 2018/19. Σε κάθε γκολ η «έκρηξη» στην Allwyn Arena ήταν αδιανόητη και φανέρωνε την προσμονή των οπαδών για να δουν το «σεντόνι» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και πάλι στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Μετά το τελικό σφύριγμα ξεκίνησε το πάρτι των ποδοσφαιριστών με τους φιλάθλους από το οποίο δεν θα μπορούσε να απουσιάζει ο ιδιοκτήτης της Ένωσης, Μάριος Ηλιόπουλος.

Η Ένωση έμαθε τους αντιπάλους της στη League Phase της διοργάνωσης, με τα ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης, την Μάντσεστερ Σίτι και την Ντόρτμουντ να ξεχωρίζουν.

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