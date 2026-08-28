Αθλητικά

Ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ

Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Σέρβου μέσου στους Θεσσαλονικείς
Ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Στην τελική ευθεία μπήκε η μεταγραφή του Όγκνιεν Ούγκρεσιτς στον ΠΑΟΚ. Ο 20χρονος Σέρβος μέσος έφτασε το το απόγευμα της Παρασκευής (28/08/2026) στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ολοκληρώσει τη συμφωνία με τον Δικέφαλο του Βορρά.

Τις επόμενες ώρες, ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το νέο συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ έδωσε τα χέρια με την Παρτίζαν για την απόκτηση του Ούγκρεσιτς, σε ένα deal που προβλέπει 6.000.000 ευρώ ως εγγυημένο ποσό και επιπλέον 1.5 εκατ. ευρώ με τη μορφή μπόνους επίτευξης στόχων.

Παράλληλα, η ομάδα του Βελιγραδίου θα διατηρήσει ποσοστό μεταπώλησης 15%, ενώ ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
227
132
67
60
51
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo