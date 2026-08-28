Ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ

Στην τελική ευθεία μπήκε η μεταγραφή του Όγκνιεν Ούγκρεσιτς στον ΠΑΟΚ. Ο 20χρονος Σέρβος μέσος έφτασε το το απόγευμα της Παρασκευής (28/08/2026) στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ολοκληρώσει τη συμφωνία με τον Δικέφαλο του Βορρά.

Τις επόμενες ώρες, ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το νέο συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ.

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Ο ΠΑΟΚ έδωσε τα χέρια με την Παρτίζαν για την απόκτηση του Ούγκρεσιτς, σε ένα deal που προβλέπει 6.000.000 ευρώ ως εγγυημένο ποσό και επιπλέον 1.5 εκατ. ευρώ με τη μορφή μπόνους επίτευξης στόχων.

Παράλληλα, η ομάδα του Βελιγραδίου θα διατηρήσει ποσοστό μεταπώλησης 15%, ενώ ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας.