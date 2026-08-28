Μεντιλίμπαρ για την κλήρωση του Europa League: Να δούμε αν μπορούμε να το καταφέρουμε και να πάρουμε άλλο ένα ευρωπαϊκό

Ο Ολυμπιακός έμαθε τους 8 αντιπάλους του στη League Phase του Europa League.

Μετά το φινάλε της κλήρωσης, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε στην κάμερα της COSMOTE TV για τους αντιπάλους των Πειραιωτών στο Europa League.

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Ένα γενικό σχόλιο για την κλήρωση: “Μια χαρά. Η κλήρωση έγινε και ό,τι μας έφερε, μας έφερε. Φανταζόμαστε πως ήδη έχουν αρχίσει οι προβλέψεις. Ξέρουμε πως όλοι θα μιλάνε για το ποιους θα κερδίσουμε, ποιους θα χάσουμε και με πόσους βαθμούς θα καταλήξουμε. Μην ξεχνάμε πως πρέπει να αγωνιστούμε”.

Στο πρώτο γκρουπ με Μίλαν εντός και Μαρσέιγ εκτός: “Δύο ιστορικές ομάδες. Η Μίλαν περισσότερο από τη Μαρσέιγ. Η Μίλαν μία ομάδα που στο μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας της αγωνιζόταν στο Champions League, ενώ η Μαρσέιγ έχει πολύ φανατικούς οπαδούς.”

Στο δεύτερο γκρουπ με Σπάρτα Πράγας εντός και Ρεν εκτός: “Η Σπάρτα μία ομάδα που πάντα κάνει καλές εμφανίσεις και πορείες, είτε αφορά πρωτάθλημα, είτε Ευρώπη. Πάντα κάνει καλά πράγματα και πρέπει να τους υπολογίζεις. Παρόλο που όλοι λένε πως πρέπει να την κερδίσεις, θα πρέπει να παίξεις καλά για να το κάνεις. Η Ρεν είναι μία γαλλική ομάδα που όπως όλες οι γαλλικές έχει φυσική κατάσταση και πρέπει να τρέξεις πολύ”.

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Στο τρίτο γκρουπ με Γιαγκελόνια εντός και Τσέλιε εκτός: “Καινούργιες ομάδες για εμάς, καινούργιες χώρες. Θα γνωρίσουμε νέες ομάδες από νέες κουλτούρες. Ομάδες που συνηθίζουν να βρίσκονται στην Ευρώπη και που πρέπει να προσέξεις γιατί έχουν φιλοδοξίες”.

Στο τέταρτο γκρουπ με Χοφενχάιμ εντός και Τσέλιε εκτός: “Η Χοφενχάιμ, γερμανική ομάδα, δεν είναι φυσιολογικό που βρίσκεται στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας, σίγουρα είναι δυνατή και τρέχει πολύ. Η Τορένσε παίρνει χίλια μπράβο για αυτό που κατάφερε, κέρδισαν το Κύπελλο βρισκόμενοι στη δεύτερη κατηγορία. Σίγουρα θα παλέψουν σε όλα τα παιχνίδια στην Ευρώπη και ιδιαίτερα αυτά στην έδρα τους, ένα που είναι κόντρα σε εμάς”.

Για το πρόγραμμα και αν έχει προτίμηση: “Ναι θα παίξουμε στις 16-17 Σεπτέμβρη και θα ακολουθήσει η μεγάλη διακοπή. Στις χώρες που κάνει κρύο να πάμε όσο πιο νωρίς γίνεται και όχι ενώ έχει βαθύ χειμώνα”.

Για την υπόσχεση ενός ακόμα τροπαίου μετά το Conference League: “Για να δούμε αν μπορούμε να το καταφέρουμε να πάρουμε άλλο ένα, τελείως διαφορετικό από αυτό που πήραμε τότε. Θα πάμε βήμα – βήμα”.