Βαγγέλης Μαρινάκης: «Όνειρό μας είναι να κατακτήσουμε το Europa League – Έχουμε τους παίκτες και τον προπονητή για να το κάνουμε»

Ο Ολυμπιακός έμαθε αντιπάλους στη League Phase του Europa League και ο Βαγγέλης Μαρινάκης στις δηλώσεις του εμφανίστηκε αισιόδοξος, αναφέροντας ότι στόχος της ομάδας του είναι να κατακτήσει τη διοργάνωση.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έδωσε το παρών στην κλήρωση του Europa League και τόνισε ότι ο Ολυμπιακός έχει τον κατάλληλο προπονητή και τους ιδανικούς παίκτες για να σηκώσει την κούπα.

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Οι Περαιώτες θα παίξουν με τις Μίλαν (εντός), Μαρσέιγ (εκτός), Σπάρτα Πράγας (εντός), Ρεν (εκτός), Γιαγκελόνια (εντός), Τσέλιε (εκτός), Χοφενχάιμ (εντός) και Τορένσε (εκτός).

Ο διοικητικός ηγέτης σχολίασε και τη μεταγραφική επικαιρότητα του Ολυμπιακού, αναλύοντας την κατάσταση με τον Πουέρτα και τους ποδοσφαιριστές που δεν έχουν την Ελλάδα στις πρώτες τους επιλογές για να αγωνιστούν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη

«Με τη Μίλαν είχαμε ξαναπαίξει και είχαμε προκριθεί. Μια μεγάλη ομάδα, όπως και η Μαρσέιγ και η Ρεν. Είναι μια κλήρωη που τουλάχιστον τέσσερις ομάδες είναι μεγάλες και άλλες τέσσερις ομάδες που ο Ολυμπιακός μπορεί να τις κερδίσει. Ο Ολυμπιακός και την εμπειρία έχει και μέχρι το τέλος των μεταγραφών θα αποκτήσουμε ότι λείπει από την ομάδα αυτή τη στιγμή.

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Το όνειρό μας είναι να πάμε all the way στο Europa. Παίκτες με την εμπειρία έχουμε, ο Μεντιλίμπαρ το έχει κάνει και στο Europa και στο Conference. Η ιστορία επαναλαμβάνεται, οπότε γιατί όχι;».

Για τις μεταγραφές: «Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι στην Ελλάδα είναι ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο θεωρείται ότι βρίσκεται και πραγματικότητα είναι στις χαμηλές θέσεις της βαθμολογίας στην Ευρώπη. Πολύ καλοί παίκτες σε μικρή ηλικία δεν είναι πρώτη τους επιλογή να παίξουν στην Ελλάδα. Συζητιούνται διάφορα από ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα πώς γίνεται μια μεταγραφή.

Δεν υπάρχει παίκτης νεαρός με ποιότητα που στην αρχή των μεταγραφών να θέλει να παίξει στην Ελλάδα. Για αυτό πρέπει να περιμένουμε τις τελευταίες ημέρες των μεταγραφών. Έχουμε ένα αβαντάζ, ότι είμαστε ιδιοκτήτηες της Νότιγχαμ, και πολλοί παίκτες έχουν όνειρο να παίξουν στην Αγγλία και σκέφτονται ότι αν παίξουν καλά μπορούν να κάνουν το βήμα κάτι που μας βοηθάει με πολλούς παίκτες.

Εμείς κάθε ημέρα κάνουμε υπέρβαση. Και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ προσπαθούν να κάνουν την υπέρβαση, δεν είναι εύκολο. Πληρώσαμε τη ρήτρα του Πουέρτα και αυτός δεν έρχεται, θέλει να πάει στην Μπενφίκα, τι άλλο μπορείς να κάνεις;».

Για το στιλ παιχνιδιού: «Ο Ολυμπιακός πρέπει να παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο, να πιέζει συνέχεια. Όταν κερδίσαμε το Κόνφερενς το πρέσινγκ ήταν το βασικό συστατικό της επιτυχίας μας. Ο Ολυμπιακός δεν είναι για να παίζει με γιόμες από τον τερματοφύλακα και τους αμυντικούς, όπως είδαμε την περσινή χρονιά. Πρέπει να παίξουμε διαφορετικά και έχουμε τους παίκτες να παίξουμε διαφορετικά.

Ο Μεντιλίμπαρ ξέρει να το κάνει. Τον εμπιστευόμαστε, τον στηρίζουμε, προχωράμε ενωμένοι για να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα και το Europa League. Όταν θα το πιστέψουμε όλοι θα το πράξουμε. Από το 2010 το έλεγα, άλλοι γελούσαν, μετά το πίστεψαν περισσότεροι. Το είχα πει και στα παιδιά στο Youth League, όταν κερδίζεις ομάδες με καλό ποδόσφαιρο, μπορείς να το πράξεις».