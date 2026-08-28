Αθλητικά

Ολυμπιακός για Φαλ: «Πώς αποφασίστηκε να αλλάξει η εγκύκλιος για την έκδοση ελληνικού διαβατηρίου;»

Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ έθεσε μία σειρά από ερωτήματα στην ΕΟΚ για τον Γάλλο σέντερ του Παναθηναϊκού
Ο Μουστάφα Φαλ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI
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Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση, μέσα από την οποία εκφράζει τα ερωτήματά της για τη διαδικασία που ακολούθησε ο Μουστάφα Φαλ, προκειμένου να πάρει ελληνικό διαβατήριο.

Ο Γάλλος σέντερ ξεκίνησε τις απαραίτητες ενέργειες πριν ολοκληρωθεί η σεζόν 2025/26, όταν ήταν παίκτης του Ολυμπιακού, με τους Πειραιώτες να εξηγούν ότι περιμένουν απαντήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ο Μουστάφα Φαλ πέρασε το φετινό καλοκαίρι στο αντίπαλο στρατόπεδο, μιας και θα φοράει από φέτος τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ο οποίος τον απέκτησε και λόγω του ελληνικού διαβατηρίου που θα πάρει στα χέρια του.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

“Με έκπληξη διαβάσαμε χθες (27/08) δημοσίευμα στο οποίο αναφέρεται πως ο πρώην αθλητής μας και νυν παίκτης του Παναθηναϊκού, Μουστάφα Φαλ, ανέφερε ψευδώς σε επίσημο έγγραφο προς δημόσια αρχή ότι θα αγωνιστεί στην Εθνική Ελλάδας, προκειμένου να επισπεύσει τη διαδικασία για την έκδοση του ελληνικού του διαβατηρίου.

Στο ίδιο δημοσίευμα πληροφορηθήκαμε ότι μετά την αίτησή του, η Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας εξέδωσε φωτογραφική εγκύκλιο για να τον εξυπηρετήσει και υπήρξε άμεσα θετική εισήγηση χωρίς να εξετάσουν τα δεδομένα της υπόθεσης ως όφειλαν.

Έγινε σχετικό ερώτημα στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης πριν υπάρξει η θετική εισήγηση;

Πως αποφασίστηκε ξαφνικά να αλλάξει η συγκεκριμένη εγκύκλιος από τον Γενικό Γραμματέα Ιθαγένειας, δημιουργώντας μια νέα φωτογραφική εγκύκλιο για τον παίκτη του Παναθηναϊκού;

Θα πρέπει άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες να πάρουν θέση και να ενημερώσουν το Πανελλήνιο για το τι ισχύει προκειμένου να μην υπάρχουν σκιές“.

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