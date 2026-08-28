Ο Ολυμπιακός φουλάρει για το μπαμ με Ντοντό

Μπορεί ο Ολυμπιακός να έφερε στην Ελλάδα τον Μάρκους Χόλμγκρεν Πέντερσεν, ωστόσο είναι εξαιρετικά πιθανό ο Ντοντό της Φιορεντίνα να είναι το νέο δεξί μπακ των Πειραιωτών.

Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού έβαλαν “φρένο” στη μεταγραφή του Μάρκους Χόλμγκρεν Πέντερσεν, θέλοντας να κυνηγήσουν μέχρι τέλους το μπαμ με τον Ντοντό της Φιορεντίνα.

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Οι Πειραιώτες βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές με την ιταλική ομάδα, καταθέτοντας πρόταση που, μαζί με τα μπόνους επίτευξης στόχων, αγγίζει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Όσον αφορά τον Βραζιλιάνο μπακ, έχει συμβόλαιο 1,5 εκατ. ευρώ στην Ιταλία, ένα ποσό που οι Πειραιώτες είναι να διατεθειμένοι να το ισοφαρίσουν.

Στα θετικά της υπόθεσης είναι η παρουσία του Τζουλιάνο Μπερτολούτσι, ενός μάνατζερ, το γραφείο του οποίου διατηρεί άριστες σχέσεις με τον Βαγγέλη Μαρινάκη.

Να σημειωθεί ότι ο Ολυμπιακός μιλάει απευθείας με τη Φιορεντίνα και κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να ολοκληρώσει μία σπουδαία μεταγραφική κίνηση που θα αλλάξει επίπεδο την ομάδα του Μεντιλίμπαρ.