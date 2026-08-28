Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός φουλάρει για το μπαμ με Ντοντό

Οι Πειραιώτες τα δίνουν όλα για την απόκτηση του 27χρονου Βραζιλιάνου μπακ
Ο Ντοντό
KLODIAN LATO / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Μπορεί ο Ολυμπιακός να έφερε στην Ελλάδα τον Μάρκους Χόλμγκρεν Πέντερσεν, ωστόσο είναι εξαιρετικά πιθανό ο Ντοντό της Φιορεντίνα να είναι το νέο δεξί μπακ των Πειραιωτών.

Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού έβαλαν “φρένο” στη μεταγραφή του Μάρκους Χόλμγκρεν Πέντερσεν, θέλοντας να κυνηγήσουν μέχρι τέλους το μπαμ με τον Ντοντό της Φιορεντίνα.

Οι Πειραιώτες βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές με την ιταλική ομάδα, καταθέτοντας πρόταση που, μαζί με τα μπόνους επίτευξης στόχων, αγγίζει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Όσον αφορά τον Βραζιλιάνο μπακ, έχει συμβόλαιο 1,5 εκατ. ευρώ στην Ιταλία, ένα ποσό που οι Πειραιώτες είναι να διατεθειμένοι να το ισοφαρίσουν.

Στα θετικά της υπόθεσης είναι η παρουσία του Τζουλιάνο Μπερτολούτσι, ενός μάνατζερ, το γραφείο του οποίου διατηρεί άριστες σχέσεις με τον Βαγγέλη Μαρινάκη.

Να σημειωθεί ότι ο Ολυμπιακός μιλάει απευθείας με τη Φιορεντίνα και κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να ολοκληρώσει μία σπουδαία μεταγραφική κίνηση που θα αλλάξει επίπεδο την ομάδα του Μεντιλίμπαρ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
227
132
67
60
51
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo