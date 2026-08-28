Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ο Λιβάι Γκαρσία δεν ήθελε να δει το πέναλτι του Ντέσερς

Η παρακάμερα της πρόκρισης του τριφυλλιού στην Τσεχία
Παναθηναϊκός: Ο Λιβάι Γκαρσία δεν ήθελε να δει το πέναλτι του Ντέσερς
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Ο Παναθηναϊκός επιβίωσε σε ακόμα ένα θρίλερ, επικρατώντας της Χράντετς με 2-1 στην παράταση, αποτέλεσμα που του έδωσε την πρόκριση στη League Phase του Conference League.

Μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο Σίριλ Ντέσερς, ο οποίος σημείωσε και τα δύο γκολ του Παναθηναϊκού. Το δεύτερο, μάλιστα, το πέτυχε στο 125′ της παράτασης με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.

Ο Νιγηριανός επιθετικός είχε “ψυχρό αίμα” από τα 11 βήματα, σε… αντίθεση με τον Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος καθόταν στον πάγκο και δεν άντεξε να δει την εκτέλεση του πέναλτι.

Όταν άκουσε τους πανηγυρισμούς, σηκώθηκε κι αυτός από τον πάγκο για να πανηγυρίσει, καταλαβαίνοντας ότι ο συμπαίκτης του είχε κάνει τη… δουλειά του, όπως φαίνεται στην πράσινη παρακάμερα.

Ο Παναθηναϊκός, αν και πάλι δεν εντυπωσίασε, πέτυχε τον στόχο του και κέρδισε χρόνο για να ηρεμήσει και να βελτιωθεί.

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