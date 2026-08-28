Χρήστος Κόντης μετά την κλήρωση του ΟΦΗ: «Θα παλέψουμε να πάμε όσο πιο ψηλά μπορούμε»

Ο ΟΦΗ έμαθε τους αντιπάλους του στη League Phase του Europa League και προπονητής της ομάδας, Χρήστος Κόντης, ανέφερε ότι στόχος των Κρητικών είναι να απολαύσουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι.

Ο Χρήστος Κόντης μετά την κλήρωση του ΟΦΗ έκανε δηλώσεις τονίζοντας ότι θέλει να φτάσει με την ομάδα του όσο πιο ψηλά γίνεται στο Europa league. Ο Έλληνας προπονητής στάθηκε και στη διαχείριση που πρέπει να γίνει στο σύλλογο για τα απανωτά παιχνίδια και τα ευρωπαϊκά ταξίδια.

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Αναλυτικά οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη

Για την κλήρωση: “Μια χαρά. Για την ομάδα μας είναι από μόνο του πολύ σημαντικό το να βρισκόμαστε στη League Phase του Europa League. Το είχαμε πει όλοι μας και πριν από την κλήρωση, ότι όποια κι αν είναι αυτή, θα πάμε να διεκδικήσουμε αυτά που μπορούμε, να το χαρούμε, να παίξουμε το ποδόσφαιρό μας και όπου μας βγάλει”.

Για τα παιχνίδια με Λεβερκούζεν και Μπενφίκα: “Προφανώς και οι δύο είναι πολύ μεγάλες ομάδες, με τεράστια ιστορία και σημαντικές πορείες στην Ευρώπη και το Champions League. Και τα δύο παιχνίδια θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αυτές οι ομάδες έχουν τους παίκτες, την εμπειρία και την ποιότητα για να κάνουν πολύ ωραία πράγματα στο γήπεδο. Έχουν δυναμική και ορμή.

Σίγουρα στο Ντα Λουζ θα έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, απέναντι σε μία ομάδα με πορτογαλική κουλτούρα και πολύ γρήγορο ποδόσφαιρο. Από την άλλη, θα αντιμετωπίσουμε στην έδρα μας τη Λεβερκούζεν, μία γερμανική ομάδα, μία μηχανή που τρέχει και πιέζει. Επειδή δεν έχω ακόμη παρακολουθήσει αναλυτικά τις ομάδες, δεν θέλω να πω πολλά περισσότερα. Το σίγουρο είναι ότι και τα δύο παιχνίδια θα είναι πολύ δύσκολα”.

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Για το πρόγραμμα και τη διαχείριση των ταξιδιών: “Προφανώς παίζει μεγάλο ρόλο. Για εμάς είναι σημαντικό να γνωρίζουμε το πρόγραμμα, ώστε να μπορούμε να διαχειριστούμε όλο αυτόν τον φόρτο, τα ταξίδια στο εξωτερικό αλλά και τις μετακινήσεις μας στην Ελλάδα. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε μία ομάδα της επαρχίας και ακόμη κι όταν παίζουμε στην Αθήνα, πάλι πρέπει να ταξιδέψουμε. Άρα για εμάς όλο αυτό το εγχείρημα είναι αρκετά δύσκολο. Θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε λίγο τυχεροί με το πρόγραμμα και, για παράδειγμα, μετά από ένα ταξίδι στο εξωτερικό να ακολουθεί ένα παιχνίδι στην έδρα μας. Αυτό θα μας βοηθούσε στη διαχείριση. Όπως κι αν διαμορφωθεί, όμως, εμείς πρέπει να βρούμε τις λύσεις και τον τρόπο να το διαχειριστούμε”.

Για τις δηλώσεις του Μιχάλη Μπούση και τους στόχους του ΟΦΗ: “Μιλάτε με έναν προπονητή που πέρυσι, πριν από τον τελικό Κυπέλλου, είχε πει ότι θα πάμε να το πάρουμε. Άρα καταλαβαίνετε ότι η φιλοδοξία είναι τεράστια, τόσο η δική μου όσο και ολόκληρης της ομάδας. Δεν υπάρχει διοργάνωση στην οποία θα παίξουμε και δεν θα θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Το να είμαστε απλά εκεί δεν μας αρκεί. Θέλαμε να είμαστε στο Europa League και είμαστε εδώ επειδή το θέλαμε ως οργανισμός, το ήθελαν οι παίκτες και το προπονητικό επιτελείο και δουλέψαμε πολύ σκληρά για να το πετύχουμε.

Από τη στιγμή που είμαστε εδώ, θα παίξουμε όλα τα παιχνίδια ανταγωνιστικά, με το δικό μας ποδόσφαιρο και με τον τρόπο που ξέρουμε. Θα παλέψουμε για να πάμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Αν δεν στοχεύεις ψηλά στη ζωή σου και σε αυτό που κάνεις, δεν μπορείς να πετύχεις μεγάλα πράγματα. Τίποτα δεν έρχεται μόνο του και χωρίς μεγάλη προσπάθεια.

Προφανώς και θέλουμε να κάνουμε περισσότερες από μία νίκες, γνωρίζοντας ότι είναι δύσκολο. Ακόμη και οι ομάδες που δεν ακούγονται ως μεγαθήρια έχουν μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία και αρκετά παιχνίδια στην Ευρώπη στα πόδια τους. Εμείς θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε σε αυτή τη διοργάνωση”.