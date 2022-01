Σε ανανέωση της συνεργασίας με τον πορτογάλο τεχνικό Πέδρο Μαρτίνς προχώρησε ο Ολυμπιακός, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν για επέκταση ως το 2024.

Ολυμπιακός και Πέδρο Μαρτίνς συνεχίζουν μαζί ως και το 2024, αφού οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε όλα για ανανέωση της συνεργασίας τους. Ο Πορτογάλος τεχνικός έφτασε στον Πειραιά το καλοκαίρι του 2018 και από τότε μετρά δύο κατακτήσεις πρωταθλημάτων και μία Κυπέλλου Ελλάδας, αλλά και μεγάλες ευρωπαϊκές προκρίσεις όπως επί της Μίλαν και της Άρσεναλ.

