Μοχάμεντ Σαλάχ: Από τη Μύκονο στην Τουρκία με ιδιωτικό τζετ για να ολοκληρώσει το deal με την Τραμπζονσπόρ

Η Τραμπζονσπόρ ρίχνει την απόλυτη μεταγραφική «βόμβα» και ολοκληρώνει μία απ’ τις σπουδαιότερες κινήσεις του φετινού καλοκαιριού, κάνοντας δικό της τον Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος απ’ τη Λίβερπουλ.

Ο Αιγύπτιος “σούπερ σταρ” ο οποίος τις τελευταίες ημέρες βρισκόταν για διακοπές στη Μύκονο, αναχώρησε με ιδιωτικό τζετ με προορισμό την Τουρκία. Ο Μοχάμεντ Σαλάχ αναμένεται να φτάσει την Τετάρτη (05.08.2026) στην Κωνσταντινούπολη για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να μεταβεί στην Τραπεζούντα για να υπογράψει το συμβόλαιό του με την ομάδα της Μαύρης Θάλασσας.

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Ο Αιγύπτιος επιθετικός είχε βρεθεί πολύ κοντά και στη Μπεσίκτας, όμως -σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ- οι διαπραγματεύσεις “κόλλησαν” στις οικονομικές απαιτήσεις του ποδοσφαιριστή και στα δικαιώματα εμπορικής εκμετάλλευσης της εικόνας του.

Ο Σαλάχ αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών, με ετήσιες απολαβές που φτάνουν τα 17 εκατομμύρια ευρώ. Ήδη, στα social media υπάρχουν και οι πρώτες φωτογραφίες του, με τον Αιγύπτιο να φοράει τη φανέλα της Τράμπζονσπορ.

🛩️🇹🇷 Mo Salah, arriving to complete Trabzonspor move! pic.twitter.com/gimoqjmpNb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2026

Ο Σαλάχ αποχώρησε το φετινό καλοκαίρι από τη Λίβερπουλ, ολοκληρώνοντας μία εννιαετή, ιδιαίτερα επιτυχημένη παρουσία στο «Άνφιλντ». Σε 442 συμμετοχές πέτυχε 257 γκολ, κατακτώντας δύο πρωταθλήματα Αγγλίας και ένα UEFA Champions League. Τη σεζόν 2024-25 σημείωσε 29 γκολ και μοίρασε 18 ασίστ στην Premier League, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ συμμετοχών σε γκολ (γκολ + ασίστ) σε μία αγωνιστική περίοδο και καταγράφοντας νέο ρεκόρ για πρωτάθλημα 38 αγωνιστικών.

Εκείνη τη χρονιά αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής της Premier League, ενώ κατέκτησε τόσο το «Χρυσό Παπούτσι» όσο και το βραβείο του κορυφαίου δημιουργού (Playmaker Award), γινόμενος ο πρώτος παίκτης που κατέκτησε και τις τρεις αυτές διακρίσεις μέσα στην ίδια σεζόν.