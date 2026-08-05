Ντίντα: Το παραμορφωμένο δάχτυλο του παλαίμαχου τερματοφύλακα της Μίλαν έγινε θέμα συζήτησης

Η παρουσία του παλαίμαχου τερματοφύλακα της Μίλαν, Ντίντα, στην εξόδιο ακολουθία του θρυλικού αρχηγού των “ροσονέρι”, Φράνκο Μπαρέζι, δεν πέρασε απαρατήρητη από κανέναν. Πιο συγκεκριμένα, η στιγμή που ο Βραζιλιάνος χαιρέτησε τους φίλους της ομάδας που βρέθηκαν στη Βασιλική του Αγίου Αμβροσίου, έχει γίνει viral στα social media.

Οι φίλοι της Μίλαν και του ποδοσφαίρου δεν θα μπορούσαν παρά να παρατηρήσουν μια γνώριμη εικόνα στα χέρια του Ντίντα. Το παραμορφωμένο δάχτυλό του, αποτέλεσμα των αμέτρητων τραυματισμών που υπέστη κατά τη διάρκεια της σπουδαίας καριέρας του κάτω από τα δοκάρια, παραμένει εμφανώς εξαρθρωμένο, ακόμη και χρόνια μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση.

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Η εικόνα έκανε τον γύρο των social media, με πολλούς να σχολιάζουν πως πρόκειται για μια από τις πιο χαρακτηριστικές υπενθυμίσεις των θυσιών που κάνουν οι τερματοφύλακες στο κορυφαίο επίπεδο.

Ένα μόνιμο σημάδι και “παράσημο” στο χέρι του Ντίντα, για χάρη του πρωταθλητισμού!

ΦΩΤΟ Reuters

Ο Βραζιλιάνος υπήρξε ένας από τους κορυφαίους τερματοφύλακες της γενιάς του, κατακτώντας με τη Μίλαν -μεταξύ άλλων- δύο Champions League, δυο Παγκόσμιο Κύπελλα Συλλόγων, ένα πρωτάθλημα Ιταλίας και πλήθος ακόμη τίτλων, ενώ συνέβαλε καθοριστικά και στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2002 με την εθνική Βραζιλίας.