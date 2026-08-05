Εθνική μπάσκετ: Φιλικά με Πολωνία και Κύπρο για την Ελλάδα πριν τους επίσημους αγώνες με Ουκρανία και Ισπανία

Η Εθνική μπάσκετ μετράει αντίστροφα για τα παιχνίδια με Πολωνία και Ισπανία στα προκριματικά του World Cup 2027, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, μετά τις ήττες από Ρουμανία και Πορτογαλία.

Η Εθνική μπάσκετ θα έχει μια δυνατή προετοιμασία, στην οποία περιλαμβάνονται δύο φιλικά, κόντρα σε Πολωνία και Κύπρο, στο Τelekom Center Athens. Οι δύο αναμετρήσεις θα διεξαχθούν στις 22 και 24 Αυγούστου.

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Στη συνέχεια η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θα ταξιδέψει στη Ρίγα για να αντιμετωπίσει την Ουκρανία, ενώ θα επιστρέψει στην Αθήνα και το T-Center όπου και θα αντιμετωπίσει την Ισπανία.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

H Εθνική Ανδρών επιστρέφει! Μπροστά της βρίσκεται η πρόκληση ττης προκριματικής φάσης Παγκοσμίου Κυπέλλου με το τέταρτο παράθυρο να ανοίγει. Η Ελλάδα θα δώσει τρεις αγώνες στο Telekom Center Athens, έναν επίσημο με την Ισπανία και δύο φιλικά, ενώ θα αναμετρηθεί με την Ουκρανία εκτός έδρας.

Τα δύο φιλικά θα διεξαχθούν στις 22 και 24 Αυγούστου απέναντι σε Πολωνία και Κύπρο αντίστοιχα. Θα ακολουθήσει στις 28 Αυγούστου ο αγώνας με την Ουκρανία στη Ρίγα της Λετονίας. Το φινάλε θα γραφτεί στο Telekom Center Athens απέναντι στην Ισπανία, σε ένα παιχνίδι με το οποίο θα κλείσει το τέταρτο παράθυρο, το πρώτο της Β’ Προκριματικής Φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

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Η επίσημη αγαπημένη θα βρίσκεται στο γήπεδο και θα περιμένει να νιώσει τη στήριξη της εξέδρας σε καθένα από τα βήματα που έχει να κάνει στο δρόμο της προς το Κατάρ!

Το πρόγραμμα

22/8 Ελλάδα – Πολωνία Powered by Cosmote Telekom

24/8 Ελλάδα – Κύπρος Aegean Acropolis

28/8 Ουκρανία – Ελλάδα

31/8 Ελλάδα – Ισπανία