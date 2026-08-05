Αθλητικά

Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948: Η ώρα του αγώνα και το κανάλι που θα δείτε το ματς για τα προκριματικά στο Conference League

Το “τριφύλλι” θέλει να κάνει ένα ακόμα βήμα προς τη League Phase της διοργάνωσης
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει το βράδυ της Τετάρτης την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 (05.08.2026), στο πρώτο ματς των δυο ομάδων για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League, με τη ρεβάνς να έχει οριστεί να γίνει σε μια εβδομάδα.

Ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε το εμπόδιο της Πάκσι και πλέον καλείται να ξεπεράσει αυτό της ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948, ώστε να βρίσκεται στα πλέι οφ του Conference League. Το “τριφύλλι” καλείται να κάνει μόνο προκρίσεις για να συνεχίσει στην Ευρώπη, αφού σε περίπτωση αποκλεισμού, θα πει “αντίο” στις διοργανώσεις της UEFA για φέτος

Εάν όλα πάνε καλά και ο Παναθηναϊκός αποκλείσει την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948, τότε θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Χράντετς Κράλοβε – Μπεσίκτας στα πλέι οφ του Conference League.

Το Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 θα κάνει “σέντρα” στις 21:30 και θα έχει τηλεοπτική μετάδοση από τον ΣΚΑΪ. Φυσικά, θα υπάρξει και live ενημέρωση για την εξέλιξή του από το Newsit.gr.

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Αθλητικά
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