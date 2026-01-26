Ο Ολυμπιακός «έκλεισε» τον 19χρονο Παναγιώτη Σαντή του Βόλου

Στον Ολυμπιακό φαίνεται ότι θα συνεχίσει την καριέρα του ο αρχηγός της ομάδας κάτω των 19 ετών του Βόλου, αφού θεωρείται θέμα χρόνου η ολοκλήρωση της μετεγγραφής του στους Πειραιώτες.

Ο Παναγιώτης Σαντής αγωνίστηκε στο Ολυμπιακός – Βόλος για τη Super League Κ19, πετυχαίνοντας δύο γκολ για τους Βολιώτες στην ισοπαλία με 3-3 στην έδρα των Πειραιωτών και στη συνέχεια αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του και έμεινε στην Αθήνα για να “κλείσει” στους “ερυθρόλευκος”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του ΑΠΕ, ο Ολυμπιακός συμφώνησε με τον Βόλο για τη μεταγραφή του 19χρονου (21/2/2007) επιθετικού, ο οποίος είχε γίνει πέρυσι επαγγελματίας στους Θεσσαλούς και πλέον θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους Πειραιώτες.

Ο Σαντής ξεκίνησε την πορεία του από τον Διγενή Λακκώματος στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα της ΕΠΣ Χαλκιδικής. Τη σεζόν 2022/23, αν και μόλις 16 ετών, είχε 11 γκολ και 8 ασίστ με την ανδρική ομάδα. Τον Μάιο του 2023 πέρασε ανοιχτά δοκιμαστικά στην Ακαδημία του Βόλου και εντυπωσίασε άμεσα.

Σε τέτοιο βαθμό που οι άνθρωποι του Βόλου μετέβησαν άμεσα στη Χαλκιδική για να ρυθμίσουν τα διαδικαστικά της απόκτησής του. Πράγματι ο Διγενής δεν δημιούργησε το παραμικρό πρόβλημα και βοήθησε το νεαρό να κάνει το επόμενο βήμα. Τη σεζόν 2023/24 ο Σαντής ήταν πρώτος σκόρερ της Κ17 του Βόλου με 10 γκολ σε 26 ματς. Ανέβηκε στην Κ19 την οποία αποχαιρετά με απολογισμό 19 γκολ σε 42 αγώνες. Έχει κληθεί στην εθνική Νέων με την οποία κατέγραψε δύο συμμετοχές, μία σε φιλικό εναντίον του Μεξικού τον Οκτώβριο του 2024 και μία στους προκριματικούς του Ευρωπαϊκού 2025 σε ματς με την Ιταλία το Νοέμβριο του ίδιου χρόνου.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ