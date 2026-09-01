Ολυμπιακός: Η Ρασίνγκ Σανταντέρ ανακοίνωσε τη μεταγραφή «βόμβα» του Πουέρτα στους Πειραιώτες

Η Ρασίνγκ Σανταντέρ επισημοποίησε τη μεταγραφή του Γκουστάβο Πουέρτα στον Ολυμπιακό με ανάρτηση στα social media.

Ο Ολυμπιακός κατέβαλε τη ρήτρα των 16.000.000 ευρώ στην ισπανική ομάδα για τον Γκουστάβο Πουέρτα, όπως έγινε γνωστό και από την ανακοίνωση της ομάδας, με το ποσό της μεταγραφής να αναμένεται να φτάσει τα 20.000.000, καθώς στο deal υπάρχουν μπόνους ύψους 4.000.000 ευρώ. Ο ποδοσφαιριστής είναι ήδη στη χώρα μας και η επισημοποίηση της μεταγραφής και από την «ερυθρόλευκη» πλευρά δεν θα αργήσει.

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«Ο Γκουστάβο Πουέρτα αφήνει τη Ράσινγκ, ο Ολυμπιακός κατέβαλε ολόκληρη τη ρήτρα αποδέσμευσης του Κολομβιανού ποδοσφαιριστή», έγραψε η ισπανική ομάδα στα social media.

Gustavo Puerta abandona la disciplina del Real Racing Club



El Olympiakos ha abonado el importe íntegro de la cláusula de rescisión del jugador colombianohttps://t.co/qjdhu9EPEA pic.twitter.com/GEwwDe9j4n — Real Racing Club (@realracingclub) September 1, 2026

Ο Κολομβιανός θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο στον Ολυμπιακό με ετήσιες απολαβές κοντά στο 1.500.000 ευρώ.