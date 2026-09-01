Αθλητικά

Ολυμπιακός: Η Ρασίνγκ Σανταντέρ ανακοίνωσε τη μεταγραφή «βόμβα» του Πουέρτα στους Πειραιώτες

Οι Ισπανοί αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός κατέβαλε το ποσό της ρήτρας για την εξαγορά του Κολομβιανού
Ο Γκουστάβο Πουέρτα
Ο Γκουστάβο Πουέρτα στο «Ελ. Βενιζέλος»/ (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Η Ρασίνγκ Σανταντέρ επισημοποίησε τη μεταγραφή του Γκουστάβο Πουέρτα στον Ολυμπιακό με ανάρτηση στα social media.

Ο Ολυμπιακός κατέβαλε τη ρήτρα των 16.000.000 ευρώ στην ισπανική ομάδα για τον Γκουστάβο Πουέρτα, όπως έγινε γνωστό και από την ανακοίνωση της ομάδας, με το ποσό της μεταγραφής να αναμένεται να φτάσει τα 20.000.000, καθώς στο deal υπάρχουν μπόνους ύψους 4.000.000 ευρώ. Ο ποδοσφαιριστής είναι ήδη στη χώρα μας και η επισημοποίηση της μεταγραφής και από την «ερυθρόλευκη» πλευρά δεν θα αργήσει.

«Ο Γκουστάβο Πουέρτα αφήνει τη Ράσινγκ, ο Ολυμπιακός κατέβαλε ολόκληρη τη ρήτρα αποδέσμευσης του Κολομβιανού ποδοσφαιριστή», έγραψε η ισπανική ομάδα στα social media.

Ο Κολομβιανός θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο στον Ολυμπιακό με ετήσιες απολαβές κοντά στο 1.500.000 ευρώ.

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Αθλητικά
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