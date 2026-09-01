Η Ντόρτμουντ βρήκε τον αντικαταστάτη του Γιάννη Κωνσταντέλια: Ο Ίθαν Νουανέρι στους Βεστφαλούς με δανεισμό από την Άρσεναλ

Η Ντόρτμουντ κινήθηκε άμεσα στην αγορά και πρόλαβε να βρει τον αντικαταστάτη του Γιάννη Κωνσταντέλια. Αυτός είναι ο Ίθαν Νουανέρι που θα αγωνιστεί ως δανεικός στους Βεστφαλούς από την Άρσεναλ.

Ο τραυματισμός του Γιάννη Κωνσταντέλια σόκαρε άπαντες στη Ντόρτμουντ, όμως τα αντανακλαστικά των Γερμανών ήταν γρήγορα, καθώς ανακοίνωσαν την απόκτηση του Ίθαν Νουανέρι μέχρι το τέλος της σεζόν.

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Ο 19χρονος Άγγλος μεσοεπιθετικός έκανε ντεμπούτο με την Άρσεναλ τη σεζόν 2022/23 και από τότε έχει αγωνιστεί σε 51 ματς έχοντας σκοράρει 10 φορές, ενώ έχει μοιράσει και 2 ασίστ.

Το γεγονός ότι οι Γερμανοί αποφάσισαν να κινηθούν σε δανεισμό ποδοσφαιριστή αποδεικνύει ότι το πλάνο Κωνσταντέλια δεν έχει σταματήσει να υπάρχει και πιστεύουν, όπως και όλοι μας, ότι ο Έλληνας μεσοεπιθετικός θα επιστρέψει πιο δυνατός στα γήπεδα.