Ο Ολυμπιακός στοχεύει στην απόκτηση του Γκεσίμ Γιασίν του Στρασβούργου

Ο Ολυμπιακός είναι γνωστό ότι είναι στην αγορά για την απόκτηση εξτρέμ με το όνομα του Γκεσίμ Γιασίν του Στρασβούργου να είναι στο προσκήνιο.

Ο 20χρονος Μαροκινός διεθνής μεσοεπιθετικός είναι αριστεροπόδαρος και μπορεί να καλύψει και τις δύο πλευρές της επίθεσης, κάτι που δεδομένα είναι μεγάλο συν για να ασχοληθεί ο Ολυμπιακός με την περίπτωσή του.

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Τη φετινή σεζόν ο Γιασίν έχει ήδη 2 γκολ σε 2 εμφανίσεις με το Στρασβούργο, ενώ πέρυσι σε 34 ματς είχε 3 γκολ και 10 ασίστ.

Με την Εθνική ομάδα του Μαρόκου έχει συνολικά επτά συμμετοχές, με τις τρεις να είναι στο Μουντιάλ στο οποίο σκόραρε μία φορά στη νίκη με 4-2 επί της Αϊτής.

Η χρηματιστηριακή του αξία υπολογίζεται στα 12.000.000 ευρώ σύμφωνα με το transfermarkt.