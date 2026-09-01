Κόμο: Η αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League ανακοίνωσε τον Μόιζε Κεν

Η Κόμο ανακοίνωσε την απόκτηση του Ιταλού επιθετικού Μόιζε Κεν και ενισχύθηκε σημαντικά στη γραμμή κρούσης της ενόψει και του αγώνα με την ΑΕΚ στο Champions League (24/11/26, 22:00).

Η συμφωνία της Κόμο με τη Φιορεντίνα είναι για δανεισμό με υποχρεωτική οψιόν αγοράς, με την ομάδα του Φάμπρεγκας να έχει πλέον στην επίθεση τους Δουβίκα και Κεν για να είναι έτοιμη για μία δύσκολη σεζόν σε Ιταλία και Ευρώπη, εκεί όπου θα φιλοξενήσει την ΑΕΚ στην έδρα της.

Ο 26χρονος με τη Φιορεντίνα τα τελευταία δύο χρόνια είχε 35 γκολ σε 79 συμμετοχές, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει τις φανέλες των Γιουβέντους, Βερόνα, Έβερτον και Παρί Σεν Ζερμέν.