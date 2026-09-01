Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον τρόπο διάθεσης εισιτηρίων για το ματς με το Βόλο στο Πανθεσσαλικό

Ο Ολυμπιακός στοχεύει κόντρα στο Βόλο (05/09/26, 19:00) στο Πανθεσσαλικό στάδιο να κάνει το 3 στα 3 στη Super League και θα έχει στο πλευρό του τους οπαδούς του στο ματς της 3ης αγωνιστικής.

Την Τρίτη (01/09/26) ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον τρόπο με τον οποίο οι φίλοι της ομάδας θα αποκτήσουν τα εισιτήρια τους για την αναμέτρηση με το Βόλο.

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Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

«Για τον αγώνα της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League με αντίπαλο τον Βόλο, που θα γίνει το Σάββατο (5/9, 19:00) στο Πανθεσσαλικό, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει για τα εξής:

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους, που αντιστοιχούν στην Ανατολική κερκίδα (Θύρες 43-56 στα 30 ευρώ) ή το Βόρειο πέταλο (Θύρες 31-42 στα 20 ευρώ), πατώντας ΕΔΩ.

Για την εξασφάλιση εισιτηρίου θα πρέπει οι φίλαθλοί μας να είναι κάτοχοι κάρτας μέλους ή κάρτας φιλάθλου. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φιλάθλων μας, την Παρασκευή (4/9) από 18:00 – 19:00 και το Σάββατο (5/9) από 10:00 – 16:00 θα υπάρχει ειδικός χώρος στο ξενοδοχείο Volos Palace, για την έκδοση κάρτας μέλους και κάρτας φιλάθλου.

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Η είσοδος για την Ανατολική κερκίδα θα υλοποιείται από την Α πεζογέφυρα, ενώ η είσοδος για τη Βόρεια κερκίδα από τη Γ πεζογέφυρα. Το άνοιγμα των θυρών θα πραγματοποιηθεί στις 16:00 και λόγω της μεγάλης προσέλευσης, παρακαλούνται οι φίλαθλοί μας να προσέλθουν στο Στάδιο όσο νωρίτερα γίνεται, για τη διευκόλυνσή τους. Η πρόσβαση των φιλάθλων μας θα γίνεται μέσω του Περιφερειακού, όπου και θα επιτρέπεται το παρκάρισμα για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα.

Υπενθυμίζεται ότι για την είσοδό τους στο γήπεδο, με βάση το νέο Νόμο, απαιτείται για τους φιλάθλους η ενεργοποίηση του εισιτηρίου τους μέσω του gov.gr wallet».