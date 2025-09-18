Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός εξετάζει την περίπτωση του Νικ Καλάθη

Μένει ελεύθερος από τη Μονακό ο Καλάθης και ο Ολυμπιακός ψάχνει για γκαρντ
Ο Νικ Καλάθης
Ο Νικ Καλάθης με τη φανέλα της Μονακό / KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Ο Νικ Καλάθης αναμένεται να αποχωρήσει από τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη και ο Ολυμπιακός παρακολουθεί την περίπτωσή του για μία έξτρα λύση Έλληνα παίκτη, στις θέσεις των γκαρντ.

Ο Ολυμπιακός είναι δεδομένο ότι θα πάρει παίκτη στα γκαρντ, καθώς έχασε τον Γουίλιαμς Γκος, αλλά έχει και τον Κίναν Έβανς με νέο τραυματισμό, γεγονός που φαίνεται ότι έχει φέρει στο προσκήνιο και τον Νικ Καλάθη.

Σύμφωνα με γαλλικά Μέσα, ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού δεν υπολογίζεται από τον Βασίλη Σπανούλη στη Μονακό και αν μείνει ελεύθερος, ο Ολυμπιακός εκτιμάται ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο να του προσφέρει την ευκαιρία να επιστρέψει στην Ελλάδα.

