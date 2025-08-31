Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός εξετάζει τον 20χρονο επιθετικό Σίλκοτ-Ντιούμπερι σύμφωνα με τους Άγγλους

Η περίπτωση του νεαρού επιθετικού αφορά την ενίσχυση της ομάδας Κ23 του Ολυμπιακού
Ο Ολυμπιακός κάνει μία μεταγραφική αντεπίθεση στις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο το ρόστερ του.

Σύμφωνα με τον Άγγλο δημοσιογράφο, Μαρκ ΜακΆνταμ, ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Μπόρνμουθ για την απόκτηση του Ζάιν Σίλκοτ-Ντιούμπερι.

Πρόκειται για έναν 20χρονο Άγγλο επιθετικό, η περίπτωση του οποίου αφορά την ενίσχυση της ομάδας Κ23 του Ολυμπιακού.

Η Μπόρνμουθ απέκτησε τον Σίλκοτ-Ντιούμπερι από την Κ21 της Τσέλσι στις 17 Ιανουαρίου τη φετινή σεζόν, με τον νεαρό άσο να έχει αγωνιστεί ελάχιστα με την πρώτη ομάδα σε Premier League και FA Cup.

Ο 20χρονος Λονδρέζος επιθετικός είναι διεθνής με την Κ15, την Κ16, αλλά και την Κ17 της Εθνικής Αγγλίας.

