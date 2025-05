Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Βασίλιε Μίτσιτς, σύμφωνα με Ισραηλινούς

Λίγες ώρες μετά την αποτυχία του Ολυμπιακού στον ημιτελικό του Final Four της Euroleague -κόντρα στην Μονακό- και λίγο πριν το “μικρό” τελικό κόντρα στον Παναθηναϊκό, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα εμπλέκεται σε μετεγγραφικά” σενάρια, που αφορούν τον Βασίλιε Μίτσιτς.

Πιο συγκεκριμένα, το “Sports Rabbi” από το Ισραήλ βάζει τον Ολυμπιακό ανάμεσα στους “μνηστήρες” που υπάρχουν για τον Βασίλιε Μίτσιτς. Ο 31χρονος διεθνής γκαρντ φέρεται να είναι στο μεταγραφικό στόχαστρο και της Χαποέλ Τελ Αβίβ -αλλά και άλλων ομάδων- και για αυτό τον λόγο, οι Ισραηλινοί παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις σχετικά με τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Olympiacos is showing interest in Vasilije Micić per source. Hapoel Tel Aviv has been linked with the 2021 Euroleague MVP and 2x Champion who is currently playing with the Phoenix Suns.