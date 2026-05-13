Μεντιλίμπαρ: «Ο Ροντινέι είναι εξτρέμ, μπορεί να νομίζει ότι είναι μπακ, αλλά δεν ισχύει»

Ο Ολυμπιακός κέρδισε 1-0 τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι της 5ης αγωνιστική της Super League και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε στον Ροντινέι, που έκρινε την αναμέτρηση, στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αφού πρώτα έκανε αναφορά στις χαμένες ευκαιρίες του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό μίλησε για τη θέση του Ροντινέι, που όπως είπε είναι εξτρέμ και όχι μπακ.

Οι δηλώσεις του Ισπανού προπονητή

Για το ματς: «Είμαστε ευχαριστημένοι όσον αφορά το αποτέλεσμα, είμαστε 2οι, έπρεπε να έχουμε βάλει περισσότερα γκολ, να καθαρίσουμε το παιχνίδι νωρίτερα. Ακόμη μία φορά δεν σκοράραμε όσο θα θέλαμε. Θα θέλαμε να είμαστε πιο ήρεμοι στο τέλος του παιχνιδιού».

Για τον Ροντινέι, ο οποίος είναι πρώτος σκόρερ στα playoffs και τη θέση που παίζει: «Αυτή είναι η θέση του, δεν είναι δεξί μπακ πια, είναι εξτρέμ. Μπορεί να νομίζει πως είναι μπακ, αλλά δεν είναι. Μπαίνει στις φάσεις, τρέχει, κάνει τις καλύτερες σέντρες, επίσης δεν βοηθάει στην άμυνα, επομένως είναι εξτρέμ».

Για την 2η θέση και την τελευταία αγωνιστική: «Και σήμερα θα μπορούσε να είναι παγίδα το ματς, θα μπορούσαμε να περιμένουμε ότι ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει εύκολα και ότι η ΑΕΚ θα πήγαινε απλά για την διαδικασία. Αλλά δεν είναι έτσι, η ΑΕΚ το πάλεψε. Δεν θα μας χαρίσει τίπο0τα η ΑΕΚ στο τελευταίο παιχνίδι, πρέπει να παλέψουμε για τη θέση του».