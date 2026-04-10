Ο Ολυμπιακός Κ16 κατέκτησε το Elite Neon Cup για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να έχει επιτυχίες στις “μικρές” ηλικίες. Η ομάδα Κ16 των Πειραιωτών κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το διεθνές τουρνουά Elite Neon Cup, νικώντας την Μπράγκα με 1-0 στον τελικό.

Ο Ολυμπιακό έφτασε στη νίκη, σκοράροντας στο τέταρτο λεπτό της παράτασης. Από εκτέλεση κόρνερ, ο Κωνσταντακόπουλος έπιασε την κεφαλιά και διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Τέσσερα λεπτά αργότερα, η Μπράγκα έχασε μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση, όμως στο σουτ του Μάια η μπάλα πέρασε μόλις άουτ.

Η επιτυχία αυτή, επιβεβαίωσε την ισχυρή παρουσία της ακαδημίας των “ερυθρολεύκων”. Στη φάση των ομίλων, οι Πειραιώτες σημείωσαν τρεις νίκες επί των Σπάρταν (5-0), Νίκης Δροσιάς (2-0) και Προγκρεσούλ Σπάρτατς (2-0).

Στη συνέχεια, στα νοκ-άουτ παιχνίδια, ο Ολυμπιακός του προπονητή Θοδωρή Τριποτσέρη απέκλεισε την Ομόνοια Αραδίππου με 3-0, ενώ οι προημιτελικοί και οι ημιτελικοί κρίθηκαν στη διαδικασία των πέναλτι απέναντι στον Παναθηναϊκό και τη Σπόρτινγκ.