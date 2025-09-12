Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός κλείνει τον Μπιλάλ – Είχε ξεχωρίσει με την Κ19 του Παναθηναϊκού

Ο Ολυμπιακός δεν σταματάει να ενισχύει τη δεύτερη ομάδα του
Κοντά σε ακόμα μία μεταγραφή για τη δεύτερη ομάδα του είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος ετοιμάζεται να κλείσει τον Μπιλάλ Μαχάρ, πρώην ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον 21χρονο Αιγύπτιο επιθετικό, Μπιλάλ Μαχάρ, ο οποίος κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά.

Στο δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν, αγωνίστηκε με τη φανέλα της Λαμίας με την οποία μέτρησε 10 συμμετοχές στη Super League (355′).

Ο νεαρός άσος είχε ξεχωρίσει στο παρελθόν με την Κ19 του Παναθηναϊκού.

Φορώντας την πράσινη φανέλα, είχε σημειώσει 26 γκολ και 2 ασίστ σε 32 αγώνες με την Κ19, ενώ είχε και 48 συμμετοχές με τον Παναθηναϊκό Β’, μετρώντας 11 γκολ και 2 ασίστ.

