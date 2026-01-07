Ο Ολυμπιακός παίρνει δανεικό τον Κουιαμπάνο σύμφωνα με «σενάριο» από τη Βραζιλία

Έτοιμος για την πρώτη του μετεγγραφή, την περίοδο του Ιανουαρίου, εμφανίζεται να βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες φέρονται ότι θα κάνουν δικό τους τον αριστερό μπακ Κουιαμπάνο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται από την Βραζιλία, ο 22χρονος ποδοσφαιριστής θα δοθεί δανεικός στον Ολυμπιακό, τις αμέσως προσεχείς ημέρες. Η Νότιγχαμ Φόρεστ απέκτησε το καλοκαίρι του 2025 τον Κουϊαμπάνο από την Μποταφόγκο έναντι 6 εκατ. ευρώ, αλλά τον άφησε δανεικό στην ομάδα της Βραζιλίας.

Το όνομά του συζητιέται εδώ και ημέρες στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και σήμερα (07.01.2026) από τη Βραζιλία προέκυψε ότι ο παίκτης ενημερώθηκε από την αγγλική ομάδα, πως θα συνεχίσει στους “ερυθρόλευκους”.

Πάντως, από τον Ολυμπιακό δεν έχει επιβεβαιωθεί η συγκεκριμένη η πληροφορία για μετακίνησή του στον Πειραιά.