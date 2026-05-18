Συγκίνησε η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη μετά το πανελλήνιο ρεκόρ στον ημιμαραθώνιο βάδην: «Τα όνειρα δεν έχουν ηλικία»

Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη έκανε πανελλήνιο ρεκόρ στον ημιμαραθώνιο βάδην στο μίτινγκ Ρίο ντε Μαϊόρ στην Πορτογαλία με επίδοση 1:36:33 στα 42 της χρόνια και έκανε συγκινητικό ξέσπασμα στα social media για το κατόρθωμά της.

Η δις πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2022, Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, επέστρεψε στη δράση έπειτα από συνεχόμενα προβλήματα με τραυματισμούς και στην παρθενική της εμφάνιση για το 2026 τερμάτισε τρίτη στον ημιμαραθώνιο βάδην της Πορτογαλίας κάνοντας πανελλήνιο ρεκόρ.

Στην ανάρτησή της στο instagram η Ελληνίδα αθλήτρια επεσήμανε τη δύναμη ψυχής που χρειάζεται για να επιστρέψει κανείς μετά από συνεχείς τραυματισμούς, αντιμετωπίζοντας τον πόνο, την κούραση και τις απογοητεύσεις.

Τα λόγια της Αντιγόνης Ντρισμπιώτη

«Στα 42 μου έκανα πανελλήνιο ρεκόρ. Και πίσω από αυτό δεν κρύβεται μόνο ένα μετάλλιο ή μια επίδοση. Κρύβονται μέρες που δεν άντεχα. Προπονήσεις με πόνο. Κούραση. Απογοητεύσεις. Στιγμές που ήθελα να τα παρατήσω. Αλλά η επιμονή είναι αυτό που χωρίζει αυτούς που ονειρεύονται… από αυτούς που τελικά τα καταφέρνουν.

Γιατί η δύναμη δεν είναι να μην πέφτεις ποτέ. Είναι να σηκώνεσαι κάθε φορά πιο αποφασισμένος. Τα όνειρα δεν έχουν ηλικία. Έχουν ψυχή. Πείσμα. Καρδιά. Και ανθρώπους που συνεχίζουν ακόμα κι όταν όλα τους λένε να σταματήσουν. Μην αφήσεις ποτέ τον φόβο, την ηλικία ή τις δυσκολίες να αποφασίσουν για σένα. Αν το θέλεις πραγματικά… επέμεινε.

Δούλεψε σιωπηλά. Πίστεψέ το μέχρι τέλους. Γιατί κάποια μέρα, όλος αυτός ο πόνος θα γίνει η ιστορία σου».