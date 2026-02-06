Ο Ολυμπιακός περιμένει Ελ Κααμπί και Πιρόλα ενόψει Παναθηναϊκού

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του το ντέρμπι “αιωνίων” με τον Παναθηναϊκό για την 20η αγωνιστική της Super League και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ περιμένει την επιστροφή των Αγιούμπ Ελ Κααμπί και Λορέντζο Πιρόλα στις προπονήσεις.

Ελ Κααμπί και Πιρόλα αντιμετώπισαν προβλήματα τραυματισμού το προηγούμενο διάστημα, αλλά αναμένεται πλέον να ανεβάσουν ρυθμούς στις προπονήσεις, για να τεθούν στη διάθεση του προπονητή τους για το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός.

Οι Πειραιώτες έχουν επιστρέψει στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος, αλλά έχουν ένα παιχνίδι περισσότερο από τον ΠΑΟΚ που είναι στο -2 και έτσι “καίγονται” για τη νίκη στο ντέρμπι με τους “πράσινους”. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα χρειαστεί έτσι όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, αν και το πιο πιθανό σενάριο είναι να ξεκινήσει με τον Ταρέμι στην κορυφή της επίθεσης, αφήνοντας τον Ελ Κααμπί στον πάγκο.