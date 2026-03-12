Συμβαίνει τώρα:
Ο Ολυμπιακός προανήγγειλε την ανανέωση του συμβολαίου του Ελ Κααμπί με το λεπτό του πιο ιστορικού γκολ του

Έτοιμος να ανακοινώσει τη νέα του συμφωνία με τον Μαροκινό “killer” ο Ολυμπιακός
Με μια ανάρτησή του στα social media, ο Ολυμπιακός προανήγγειλε αυτό που περίμεναν εδώ και καιρό οι φίλοι της ομάδας. Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί δεν το κουνάει από την ομάδα και ανανέωσε το συμβόλαιό του με τους Πειραιώτες.

Ολυμπιακός και Αγιούμπ Ελ Κααμπί ήρθαν σε συμφωνία για την επέκταση του συμβολαίου του Μαροκινού επιθετικού, με τους Πειραιώτες να προαναγγέλλουν τη μεγάλη αυτή είδηση με το λεπτό του ιστορικού γκολ στον τελικό!

Οι τελευταίες επαφές της διοίκησης με τον μάνατζέρ του απέδωσαν καρπούς και ο πρώτος σκόρερ των Πειραιωτών και τη φετινή σεζόν θα παραμείνει στο λιμάνι. Ο Ελ Κααμπί ήρθε στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 2023 κι εξελίχθηκε σε έναν από τους επιδραστικότερους “ερυθρόλευκους” ποδοσφαιριστές όλων των εποχών.

Ο Ελ Κααμπί οδήγησε τον Ολυμπιακό σε τίτλους και διακρίσεις, με κορωνίδα όλων την κατάκτηση του Conference League με δικό του γκολ στον τελικό απέναντι στη Φιορεντίνα, τον πρώτο ευρωπαϊκό διασυλλογικό τίτλο ελληνικής ομάδας στην ιστορία.

Ο Ελ Κααμπί έχει φέτος 18 γκολ και δυο ασίστ σε 32 ματς σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ συνολικά στην παρουσία του στον Ολυμπιακό μετράει 78 γκολ και δώδεκα ασίστ σε 126 ματς. Στο ελληνικό πρωτάθλημα έχει 45 γκολ και τέσσερις ασίστ σε 65 ματς.

