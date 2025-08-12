O Oλυμπιακός «σκανάρει» την μεταγραφική αγορά για κεντρικό αμυντικό

Για την απόκτηση στόπερ κινείται ο Ολυμπιακός, με τους Πειραιώτες να εξετάζουν υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους, οι οποίοι θα καλύπτουν τα θέλω του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Μετά την επιστροφή του Νταβίντ Κάρμο στη Νότιγχαμ Φόρεστ, ο Ολυμπιακός πλέον έχει τρεις κεντρικούς αμυντικούς στο ρόστερ του (Παναγιώτης Ρέτσος, Λορέντσο Πιρόλα, Τζουλιάν Μπιανκόν), κάτι που σημαίνει πως οι Πειραιώτες θέλουν να πάρουν άλλο ένα ποδοσφαιριστή για τη συγκεκριμένη θέση, προκειμένου να συμπληρωθεί η τετράδα των στόπερ για τη νέα σεζόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και μπορεί η παρουσία του Αλέξη Καλογερόπουλου στην καλοκαιρινή προετοιμασία να κρίνεται μέχρι στιγμής με θετικό πρόσιμο, ωστόσο όπως υποστηρίζει η SportDay, στον Ολυμπιακό θέλουν ένα στόπερ από το πάνω ράφι, προκειμένου να κάνει τη διαφορά έχοντας ηγετικά στοιχεία.

Αυτό σημαίνει πως οι άνθρωποι του συλλόγου εξετάζουν προσεκτικά διάφορες περιπτώσεις, για ένα παίκτη ο οποίος θα μοιάζει αρκετά με τον Κάρμο, ο οποίος στον ενάμισι χρόνο στον Πειραιά αποτέλεσε τον «βράχο» της ερυθρόλευκης άμυνας.

Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Καλογερόπουλος θα αποχωρήσει από την ομάδα, ωστόσο φαίνεται πως η διάθεση του Ολυμπιακού είναι να υπάρχει ένα μεγάλο ρόστερ με ποιοτικούς παίκτες οι οποίοι θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του Champions League στο οποίο θα συμμετέχουν οι νταμπλούχοι Ελλάδας τη νέα σεζόν.