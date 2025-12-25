Ο Ολυμπιακός στους 100 πιο ακριβούς συλλόγους του κόσμου

Ο Ολυμπιακός σύμφωνα με το Transfermakrt είναι στις 100 πιο ακριβές σε αξία ομάδες του κόσμου, με βάση την μεταγραφική αξία των ποδοσφαιριστών του, με τον Μουζακίτη να ξεχωρίζει.

Ο Χρήστος Μουζακίτης είναι ο πιο ακριβός παίκτης του Ολυμπιακού, αφού έχει εκτιμώμενη αξία στα 25 εκατομμύρια ευρώ. Οι Πειραιώτες είναι στην 93η θέση της λίστας με συνολική εκτιμώμενη αξία στα 136,35 εκατομμύρια ευρώ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι στην πρώτη θέση της συγκεκριμένης λίστας με αξία 1,38 δισεκατομμύρια, έχοντας παίκτες που αξίζουν πάνω από 100 εκατομμύρια ο καθένας, όπως ο Εμπαπέ, ο Βινίσιους και ο Μπέλιγχαμ.

Η Άρσεναλ είναι στη δεύτερη θέση με εκτιμώμενη αξία στα 1,29 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Μάντσεστερ Σίτι είναι πλέον στην τρίτη θέση με αξία 1,19 δισεκατομμύρια ευρώ.

Κοντά είναι και η Τσέλσι με την Παρί Σεν Ζερμέν που κλείνουν την πρώτη πεντάδα.

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη είναι η πιο ακριβή ομάδα εκτός των πέντε κορυφαίων πρωταθλημάτων και βρίσκεται στην 23η θέση με 463 εκατομμύρια ευρώ.