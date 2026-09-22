Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει την Τετάρτη για Ισπανία με ερωτηματικό την παρουσία του Νίκολα Μιλουτίνοφ

Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για την 1η αγωνιστική της Euroleague, όπου θα αντιμετωπίσει την Μπασκόνια (24/09/26, 21:30) στην Ισπανία με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να αποτελεί ερωτηματικό.

Η αποστολή του Ολυμπιακού θα αναχωρήσει την Τετάρτη (23/09/26, 16:15) για το ματς με την Μπασκόνια και η παρουσία του Νίκολα Μιλουτίνοφ θα κριθεί από την τελευταία προπόνηση της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Σέρβος σέντερ δεν έδωσε το παρών σε κανένα από τα δύο ματς στο Άμπου Ντάμπι λόγω της τενοντίτιδας που τον ταλαιπωρεί στο μηρό και οι άνθρωποι των Πειραιωτών θα αποφασίσουν την τελευταία στιγμή αν θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση της πρεμιέρας στη Euroleague.