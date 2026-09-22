Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει την Τετάρτη για Ισπανία με ερωτηματικό την παρουσία του Νίκολα Μιλουτίνοφ

Ο Σέρβος ψηλός ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα στο μηρό και δεν αγωνίστηκε στο Super Cup του Άμπου Ντάμπι
Ο Νίκολα Μιλουτίνφ
Ο Νίκολα Μιλουτίνφ σε προθέρμανση του Ολυμπιακού/ EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για την 1η αγωνιστική της Euroleague, όπου θα αντιμετωπίσει την Μπασκόνια (24/09/26, 21:30) στην Ισπανία με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να αποτελεί ερωτηματικό.

Η αποστολή του Ολυμπιακού θα αναχωρήσει την Τετάρτη (23/09/26, 16:15) για το ματς με την Μπασκόνια και η παρουσία του Νίκολα Μιλουτίνοφ θα κριθεί από την τελευταία προπόνηση της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Σέρβος σέντερ δεν έδωσε το παρών σε κανένα από τα δύο ματς στο Άμπου Ντάμπι λόγω της τενοντίτιδας που τον ταλαιπωρεί στο μηρό και οι άνθρωποι των Πειραιωτών θα αποφασίσουν την τελευταία στιγμή αν θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση της πρεμιέρας στη Euroleague.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
354
112
96
80
80
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo