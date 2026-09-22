Αθλητικά

Η Μαρία Σάκκαρη κέρδισε άνετα 2-0 τη Λίντα Φρουβίρτοβα και προκρίθηκε στο 2ο γύρο του τουρνουά της Σιγκαπούρης

Σε λιγότερο από 90 λεπτά ξεπέρασε το εμπόδια της τενίστριας από την Τσεχία η Ελληνίδα πρωταθλήτρια
Η Μαρία Σάκκαρη
Η Μαρία Σάκκαρη στο US Open/ EPA
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Μαρία Σάκκαρη πήρε μία άνετη νίκη με 2-0 (6-4, 6-1) κόντρα στη Λίντα Φρουβίρτοβα και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο στο 500άρι της Σιγκαπούρης.

Αν και κινδύνεψε να χάσει το πρώτο σετ η Μαρία Σάκκαρη γύρισε από το 2-4 και με ένα τρομερό σερί κατάφερε να κάνει το 1-0 ενάντια στη Λίντα Φρουβίρτοβα στη Σιγκαπούρη για να βάλει πλώρη προς τη νίκη.

Στο δεύτερο σετ η Ελληνίδα τενίστρια δεν αντιμετώπισε κανένα εμπόδιο, μιας και βρέθηκε να προηγείται 5-0, με την αντίπαλό της από την Τσεχία να κερδίζει μόνο ένα γκέιμ και την Σάκκαρη να προκρίνεται εύκολα στην επόμενη φάση του τουρνουά.

Η Σάκκαρη στον επόμενο γύρο θα κοντραριστεί με την Χιμπίνο (νο. 190 της παγκόσμιας κατάταξης) από την Ιαπωνία και όποια από τις δύο βγει νικήτρια θα βρεθεί αντιμέτωπη με όποια επικρατήσει από το Γκίμπσον – Μοργκάνοβα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
354
112
96
80
80
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo