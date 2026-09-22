Η κόντρα των Βαγγέλη Μαρινάκη και Ιβάν Σαββίδη για τα τηλεοπτικά και το πουρμπουάρ των 100.000 ευρώ στη σερβιτόρα

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Ιβάν Σαββίδης είχαν έναν έντονο διάλογο στη σύσκεψη της Super League για τα τηλεοπτικά συμβόλαιο, με τον ισχυρό άνδρα του Ολυμπιακού να βάζει και τον Αριστοτέλη Μυστακίδη στην κουβέντα.

Ο Ιβάν Σαββίδης υποστήριξε ότι το PAOK TV είχε μεγάλη επιτυχία, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να αντιδρά αναφέροντάς του ότι έβγαλε μόλις 100.000 ευρώ κέρδος, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης της Super League, στην οποία εγκρίθηκε η πρόταση του ισχυρού άνδρα του Ολυμπιακού.

Ο μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ απάντησε ότι 100.000 ευρώ δίνει πουρμπουάρ στη σερβιτόρα με τον «αντίπαλό» του στο διάλογο να κλείνει την κόντρα με ατάκα για τον Αριστοτέλη Μυστακίδη.

Αναλυτικά ο διάλογος