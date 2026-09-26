Αθλητικά

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 93-80: Στον τελικό του Super Cup η ομάδα του Μπαρτζώκα

Μοντέρο και Χολ έδωσαν στους Πειραιώτες την πρόκριση
Ολυμπιακός – ΑΕΚ 93-80: Στον τελικό του Super Cup η ομάδα του Μπαρτζώκα
Super Cup
1ος ημιτελικός
93 - 80
τελικό
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Παρακολουθήστε live την εξέλιξη του πρώτου ημιτελικού του Super Cup στο μπάσκετ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ στο κλειστό του Περιστερίου. Ο νικητής θα πάρει το εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής (27/9/2026), όπου θα συναντήσει τον νικητή του Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ.

18:41 | 26.09.2026

Από το Newsit.gr καλή συνέχεια

18:41 | 26.09.2026

θα ακολουθήσει ο άλλος ημιτελικός, Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

18:40 | 26.09.2026

Νίκη για τον Ολυμπιακό και πρόκριση στον τελικό του Super Cup στο μπάσκετ

18:40 | 26.09.2026
93-80 ΤΕΛΙΚΟ
18:39 | 26.09.2026
93-80 με 2/2 βολές
18:38 | 26.09.2026

Φάουλ και βολές ια τον Μοντέρο

18:37 | 26.09.2026

Γινεται αλλαγή και ο Φουρνιέ, που δεν έκανε καλό ματς

18:37 | 26.09.2026

ο Βεζένκοφ στο ματς

18:36 | 26.09.2026
91-80 με τρίποντο του Νόλεϊ
18:35 | 26.09.2026
91-77 ο Χολ από νέα ασίστ του Μοντέρο
18:33 | 26.09.2026
89-77 με τον Κατσίβελη η ΑΕΚ
18:30 | 26.09.2026

3:26 για το τέλος του αγώνα

18:29 | 26.09.2026
89-75 με κάρφωμσ του Χολ από ασίστ του Μοντέρο και τάιμ άουτ
18:29 | 26.09.2026
87-75 με τον Μοντέρο
18:28 | 26.09.2026

5ο φάουλ ο Ντόρσεϊ και αποβολή από το ματς

18:27 | 26.09.2026

Άστοχος στη βολή

18:27 | 26.09.2026
85-75 με τριποντο του Μοντέρο και θα έχει και μια βολή
18:26 | 26.09.2026
82-75 με τον Κατσίβελη - η ΑΕΚ έριξε τη διαφορά τους 7 πόντους
18:26 | 26.09.2026
82-72 το σκορ
18:26 | 26.09.2026

Βολές για τον Μοντέρο

18:26 | 26.09.2026

5:44 για τη λήξη

18:24 | 26.09.2026

Βήματα στον Νόλεϊ

18:24 | 26.09.2026
81-72 μειώνει η ΑΕΚ
18:23 | 26.09.2026

Βολές για τον Κατσίβελη

18:23 | 26.09.2026
81-71 με τον Λεβαβίτσιους
18:21 | 26.09.2026

7 λεπτά για τη λήξη

18:20 | 26.09.2026
81-68 με τον Κατσίβελη από ασίστ του Νόλεϊ
18:20 | 26.09.2026
81-66 με το Τσαλμπούρη η ΑΕΚ - Πρώτος σκόρερ του αγώνα με 18 πόντους
18:19 | 26.09.2026

Άστοχος και στις δυο

18:19 | 26.09.2026

Φάουλ και βολές για τον Λαρεντζάκη

18:17 | 26.09.2026
81-64 με τον Φουρνιέ και τάιμ άουτ
18:16 | 26.09.2026
79-64 με τον Μοντέρο
18:16 | 26.09.2026
76-64 μπροστά ο Ολυμπιακός
18:15 | 26.09.2026

Φάουλ και βολές του Μοντέρο

18:14 | 26.09.2026
74-64 με κάρφωμα του Τζόσεφ αλλά είχε έρμπολ στη βολή που πήρε
18:14 | 26.09.2026
Τελευταία περίοδος
18:12 | 26.09.2026
ΤΕΛΟΣ 3ης περιόδου 74-62 μπροστά ο Ολυμπιακός
18:11 | 26.09.2026
74-62 με το ΜακΙντάιρ
18:10 | 26.09.2026
72-62 με τον Κατσίβελη
18:09 | 26.09.2026

4ο επιθετικό φάουλ ο Ντόρσεϊ και έξαλλοι πανηγυρισμοί από τον Λαρεντζάκη που το κέρδισε

18:07 | 26.09.2026
72-60 με τον Τζόσεφ και τάιμ άουτ
18:07 | 26.09.2026
72-58 με δύσκολο τρίποντο του Λαρεντζάκη
18:07 | 26.09.2026
72-55 ο Ολυμπιακός
18:06 | 26.09.2026
70-55 με τον Τσαλμπούρη, έφτασε τους 16 πόντους
18:06 | 26.09.2026
70-52 με τη βολή του Λαρεντζάκη
18:04 | 26.09.2026

Τεχνική ποινή στον Ντόρσεϊ

18:04 | 26.09.2026
70-51 η ΑΕΚ
18:03 | 26.09.2026

Φάουλ και βολές για τον Τζόσεφ

18:03 | 26.09.2026
70-49 μειώνει η ΑΕΚ
18:02 | 26.09.2026
70-47 με τον Βεζένκοφ
18:00 | 26.09.2026
67-46 με τον ΜακΙντάιρ
17:59 | 26.09.2026

Βολές για τον Μπάρτλεϊ

17:59 | 26.09.2026
65-47 με γρήγορους πόντους
17:59 | 26.09.2026
63-47 με τον Μπάρτλεϊ
17:58 | 26.09.2026
63-44 με τον Χολ ο Ολυμπιακός
17:58 | 26.09.2026
61-44 με κάρφωμα του Τζόσεφ
17:58 | 26.09.2026
61=42 με τον ΜακΙντάιρ
17:58 | 26.09.2026
59-42 η ΑΕΚ
17:57 | 26.09.2026

Βολές ο Νόλεϊ για την ΑΕΚ

17:56 | 26.09.2026
59-41 με τον Ντόρσεϊ
17:56 | 26.09.2026
56-41 η ΑΕΚ
17:55 | 26.09.2026

1ο φάουλ ο Χολ και βολές για τον Πίκνεϊ

17:55 | 26.09.2026
65-40 με Βεζένκοφ
17:54 | 26.09.2026

7:28 για το τέλςο της 3ης περιόδου

17:50 | 26.09.2026
54-40 με τον Γουόρντ
17:50 | 26.09.2026
51-40 η ΑΕΚ
17:49 | 26.09.2026
51-37 με τον Γουορντ
17:49 | 26.09.2026
49-37 με τον Ντόρσεϊ, έφτασε τους 11 πόντους
17:48 | 26.09.2026

3ο δεκάλεπτο στον ημιτελικό

17:44 | 26.09.2026

Και πάλι στο παρκέ οι δυο ομάδες

17:44 | 26.09.2026

ο Ντόντα Χολ έχει 11 πόντους για τον Ολυμπιακό

17:43 | 26.09.2026

ο Τσαλμπούρης της ΑΕΚ με 13 πόντους είναι μέχρι στιγμής ο πρώτος σκόρερ του αγώνα

17:41 | 26.09.2026
Ολυμπιακός – ΑΕΚ 93-80: Στον τελικό του Super Cup η ομάδα του Μπαρτζώκα
Ντόρσεϊ και Λαρεντζάκης είχαν τετ-α-τετ κατά τη διάρκεια του Ολυμπιακός – ΑΕΚ με χαμόγελα και «γαλλικά»
Τα... είπαν οι δυο πρώην συμπαίκτες και φίλοι, κατά τη διάρκεια του ημιτελικού του Super Cup
17:41 | 26.09.2026
17:41 | 26.09.2026
17:40 | 26.09.2026

τα στατιστικά του πρώτου ημιχρόνου

Ολυμπιακός: 12/16 δίποντα, 5/15 τρίποντα, 7/11 βολές, 19 ριμπάουντ (12 αμυντικά - 7 επιθετικά), 13 ασίστ, 10 λάθη, 4 κλεψίματα, 2 μπλοκ

ΑΕΚ: 9/18 δίποντα, 4/11 τρίποντα, 7/10 βολές, 12 ριμπάουντ (9 αμυντικά - 3 επιθετικά), 12 ασίστ, 7 λάθη, 8 κλεψίματα

17:34 | 26.09.2026
ΗΜΙΧΡΟΝΟ με το σκορ στο 46-37
17:31 | 26.09.2026

26 δεύτερα για το ημίχρονο - Τάιμ άουτ

17:30 | 26.09.2026
46-37 με τον Τσαλμπούρη, που έκλεψε και την μπάλα
17:30 | 26.09.2026
Άστοχος και στις δυο
17:29 | 26.09.2026

Βολές για τον Φουρνιέ

17:27 | 26.09.2026
46-35 με τον Ερτέλ
17:27 | 26.09.2026
46-33 με τον Νόλεϊ και τάιμ άουτ
17:26 | 26.09.2026
46-31 με τον Τσαλμπούρη
17:25 | 26.09.2026
46-29 με τον Μπάρτλεϊ
17:24 | 26.09.2026
46-46 με τον Μοντέρο ο Ολυμπιακός
17:24 | 26.09.2026
43-26 με κάρφωμα του Χολ
17:24 | 26.09.2026
41-26 με τον Εντιάι
17:23 | 26.09.2026
38-26 με τον Τσαλμπούρη η ΑΕΚ
17:22 | 26.09.2026
28-34 ο Ολυμπιακός μπροστά
17:22 | 26.09.2026

Βολές για τον Μοντέρο

17:19 | 26.09.2026
37-24 με τον Τσαλμπούρη
17:19 | 26.09.2026
37-22 με τον Νετζήπογλου και τάιμ άουτ
17:18 | 26.09.2026
35-22 με τον Μοντέρο
17:17 | 26.09.2026
33-22 με τον Φουρνιέ ο Ολυμπιακός
17:16 | 26.09.2026
30-22 ο Χολ με τις βολές του
17:15 | 26.09.2026

Αντιαθλητικό τελικά, άρα δύο βολές για τον Χολ και μετά μπάλα στον Ολυμπιακό

17:14 | 26.09.2026

Ελέγχεται εάν το φάουλ του Λαρεντζάκη ήταν αντιαθλητικό

17:14 | 26.09.2026

Φάουλ και βολές για τον Χολ

17:14 | 26.09.2026

Άστοχες οι δυο ομάδες

17:13 | 26.09.2026

Φουρνιέ και Μοντέρο βρίσκοντια στο ματς στο δεύτερο δεκάλεπτο, γιθα τον Ολυμπιακό

17:12 | 26.09.2026
28-22 μειώνει η ΑΕΚ
17:11 | 26.09.2026

Βολές για τον Τζόσεφ

17:10 | 26.09.2026
28-21 μειώνει η ΑΕΚ με τον Τσαλμπούρη
17:10 | 26.09.2026

2ο δεκάλεπτο

17:08 | 26.09.2026
28-18 τέλος πρώτου δεκαλέπτου
17:07 | 26.09.2026
28-18 μπροστά στο σκορ ο Ολυμπιακός
17:05 | 26.09.2026

Βολές για τον Βεζένκοφ

17:04 | 26.09.2026
26-18 ο Τσαλμπούρης
17:03 | 26.09.2026
26-16 με τον Ερτέλ η ΑΕΚ
17:03 | 26.09.2026
26-13 με ωραίο τελείωμα του Καραγιαννίδη
17:02 | 26.09.2026
24-13 με τον Ντόρσεϊ
17:02 | 26.09.2026
22-13 με τις βολές του Λαρεντζάκη
17:01 | 26.09.2026

Βολές για τον Λαρεντζάκη

17:01 | 26.09.2026
22-11 με τον Ντόρσεϊ
17:00 | 26.09.2026
19-11 μειώνει η ΑΕΚ
17:00 | 26.09.2026

3:14 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου

17:00 | 26.09.2026

Βολές για τον Τζόσεφ

16:59 | 26.09.2026
19-9 με τον Χολ και πάλι
16:58 | 26.09.2026
16:58 | 26.09.2026
17-9 με 1/2 βολές του Χολ
16:56 | 26.09.2026

Βολές για τον Χολ

16:55 | 26.09.2026

Τάιμ άουτ

16:55 | 26.09.2026
16-9 με κάρφωμα του Τζόσεφ
16:55 | 26.09.2026
16-7 ο Βεζένκοφ
16:55 | 26.09.2026
14-7 η ΑΕΚ
16:54 | 26.09.2026
14-5 με τον Ντόρσεϊ, το πρώτο του καλάθι στον ημιτελικό, μετά από άστοχες προσπάθειες
16:54 | 26.09.2026
11-5 με 1/2 από τον Τζόσεφ
16:53 | 26.09.2026

Βολές για την ΑΕΚ

16:52 | 26.09.2026

6:10 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου

16:51 | 26.09.2026
11-4 με κάρφωμα του Χολ
16:51 | 26.09.2026
9-4 και πάλι ο Βεζένκοφ
16:50 | 26.09.2026
7-4 ο Ολυμπιακός μπροστά
16:50 | 26.09.2026
6-4 ο Βεζένκοφ και θα εκτελέσει μια βολή
16:48 | 26.09.2026
4-4 με τον Γουόρντ
16:48 | 26.09.2026
2-4 με 1/2 βολές του Νόλεϊ
16:47 | 26.09.2026

Φάουλ και βολές για τον Νόλεϊ

16:47 | 26.09.2026
2-3 από τον Νόλεϊ
16:47 | 26.09.2026
2-0 με τον Χολ
16:46 | 26.09.2026
Τζάμπολ στο ματς
16:45 | 26.09.2026

Θα υπάρξει και ενός λεπτού σιγή, στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου

16:44 | 26.09.2026

Η 'ωρα του εθνικού ύμνου, λίγο πριν το τζάμπολ του ημιτελικού

16:44 | 26.09.2026

Φλιώνης, Μπάρτλεϊ, Νόλεϊ, Πίκνεϊ και Τζόσεφ η πεντάδα της ΑΕΚ

16:42 | 26.09.2026

Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοφ και Χολ οι πέντε πρώτοι του Ολυμπιακού

16:41 | 26.09.2026

Στον δεύτερο ημιτελικό του Super Cup, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ

16:40 | 26.09.2026

Η ΑΕΚ δεν έχει απόψε τους τραυματίες Ντέρικ Γουίλιαμς, Γκρεγκ Μπράουν και Κισόν Φίζελ

16:40 | 26.09.2026

Η 12άδα της ΑΕΚ (Σάκοτα): Πίνκνεϊ, Σκορδίλης, Νόλεϊ, Κατσίβελης, Λαρεντζάκης, Φλιώνης, Λεκαβίτσιους, Χαρτώνας, Τζόσεφ, Μπάρτλεϊ, Τσαλμπούρης, Ερτέλ.

16:40 | 26.09.2026

Η 12άδα του Ολυμπιακού (Μπαρτζώκας): Γουόρντ, Πλώτας, Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Εντιάι, Καραγιαννίδης, Χολ, Φουρνιέ, Μοντέρο.

16:40 | 26.09.2026

Ντεμπούτο για Ερτέλ στην ΑΕΚ

16:39 | 26.09.2026

Εκτός εξάδας ξένων του Ολυμπιακού ο Μιλουτίνοφ

16:39 | 26.09.2026

Τη διαιτητική τριάδα αποτελέουν οι Τσαρούχα-Καρπάνος-Αγραφώτης

16:39 | 26.09.2026

Για την ΑΕΚ, είναι το πρώτο της επίσημο ματς

16:38 | 26.09.2026

Για τον Ολυμπιακό αυτό είναι το τέταρτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν, καθώς έχει τη νίκη επί της Φενέρμπαχτσε και την ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Super Cup της Euroleague, αλλά και το νικηφόρο αποτέλεσμα επί της Μπασκόνια στη Βιτόρια

16:38 | 26.09.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Ολυμπιακός - ΑΕΚ, τον πρώτο ημιτελικό για το Super Cup στο μπάσκετ

16:37 | 26.09.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
204
159
109
105
104
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo