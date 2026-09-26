Ολυμπιακός – ΑΕΚ 93-80: Στον τελικό του Super Cup η ομάδα του Μπαρτζώκα

Για τον Ολυμπιακό αυτό είναι το τέταρτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν, καθώς έχει τη νίκη επί της Φενέρμπαχτσε και την ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Super Cup της Euroleague, αλλά και το νικηφόρο αποτέλεσμα επί της Μπασκόνια στη Βιτόρια