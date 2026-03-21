Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν έκανε τετραπλό φετινό ρεκόρ στο NBA με τους Γουόριορς

Ο Τούρκος σέντερ δεν αποκλείεται να παραμείνει στους Γουόριορς
Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνισή του με τη φανέλα των Γουόριορς, σημειώνοντας τετραπλό season high στην ήττα από τους Πίστονς.

Ο πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού, Ομέρ Γιούρτσεβεν, πήγε στη G-League μετά την αποχώρησή του από τους πράσινους και στη συνέχεια υπέγραψε 10ημερο συμβόλαιο με τους Γουόριορς, επιστρέφοντας στο NBA.

Στο παιχνίδι με τους Πίστονς, ο Στιβ Κερ έδωσε αρκετά λεπτά συμμετοχής στον Τούρκο ψηλό, ο οποίος έκανε αισθητή την παρουσία του.


Συγκεκριμένα, τα τέσσερα season high του ήταν τα εξής: 21 λεπτά στο παρκέ, 8 πόντοι, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

