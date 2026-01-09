Ο παίκτης που επιτέθηκε στον Κούτσια είχε αρνηθεί στο παρελθόν να υπογράψει φανέλα με το σήμα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας

Η απίθανη επίθεση του Κέβιν Μπέρενς στον συμπαίκτη του στη Λουγκάνο, Γιώργο Κούτσια έχει προκαλέσει μεγάλο ντόρο και ο Γερμανός αθλητής δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί τα Μέσα για, όχι και τόσο δελεαστικό λόγο.

Η Λουγκάνο εξέδωσε ανακοίνωση για το γεγονός που έγινε στο φιλικό κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν, λέγοντας ότι θα επιβάλλει κυρώσεις.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά στην καριέρα του Μπέρενς που αναγκάζει ομάδα του να τον τιμωρήσει, καθώς την περσινή σεζόν τιμωρήθηκε από το Βόλφσμπουργκ, λόγω ομοφοβικών σχολίων που είχε κάνει.

Ο Γερμανός είχε πει «δεν θα υπογράψω τέτοιου είδους γκέι μα@@@@», όταν του είχε ζητηθεί να βάλει την υπογραφή του σε μία φανέλα που είχε το σήμα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.

Ο 34χρονος ανασκεύασε μία μέρα αργότερα λέγοντας «Τα αυθόρμητα σχόλιά μου δεν ήταν καθόλου εντάξει. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη γι’ αυτό.

Το θέμα συζητήθηκε σαφώς εσωτερικά και ζητώ την κατανόησή σας για το ότι δεν επιθυμώ να σχολιάσω περαιτέρω», όμως αυτό δεν ήταν αρκετό για να λάβει τη συγχώρεση, καθώς στο τέλος της σεζόν αποχώρησε από τη γερμανική ομάδα.