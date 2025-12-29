Ο Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον Σωτήρη Κοντούρη και προχωράει σε πέντε ακόμα μεταγραφές

Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να κινηθεί πολύ δυνατά στο χειμερινό μεταγραφικό παζάρι, αναβαθμίζοντας το ρόστερ του. Μετά τον Ανδρέα Τετέι, οι πράσινοι θα ενισχυθούν τον Ιανουάριο και με τον Σωτήρη Κοντούρη.

Ο Σωτήρης Κοντούρης αποτελεί τη δεύτερη χειμερινή προσθήκη του Παναθηναϊκού με τη μεταγραφή του να αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα (29/12/2025), καθώς ο 20χρονος μέσος θα βρεθεί στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις.

Η αγορά του από τον Παναιτωλικό θα κοστίσει 600-700 χιλ. ευρώ και ο ίδιος αναμένεται να υπογράψει ως το 2030. Μαζί με τον Ανδρέα Τετέι, θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής από το πρώτο παιχνίδι του 2026.

Μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Κοντούρη, ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί για ακόμα έναν παίκτη στη θέση “8” που να μπορεί να κάνει άμεσα τη διαφορά.

Επίσης οι «πράσινοι» αναζητούν ακόμη τερματοφύλακα, αριστερό μπακ, εξτρέμ και μεσοεπιθετικό.