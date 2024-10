Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε sold out για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στην Euroleague

Ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε τον κόσμο του ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ για την 8η αγωνιστική της Euroleague.

Δέκα μέρες πριν από το ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στις 8 Νοεμβρίου, η πράσινη ΚΑΕ ανακοίνωσε sold out, τονίζοντας πως η σκηνή θα ανήκει στους οπαδούς για να κάνουν… θόρυβο.

«Δέκα μέρες ακόμα και τα εισιτήρια με τον Ολυμπιακό (8/10) έχουν επίσημα εξαντληθεί! Οπαδοί του Παναθηναϊκού, η σκηνή θα είναι δική σας να κάνετε θόρυβο!», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι πράσινοι.

Ten days to go and tickets vs. Olympiacos BC (08/11) are officially SOLD OUT! 🎫#PAOFans, the stage will be yours to bring the noise 🗣️☘️#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic pic.twitter.com/BWBmU5Zv7n