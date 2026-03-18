Ο Παναθηναϊκός αναχώρησε για τη Σεβίλλη και τη μεγάλη ρεβάνς με την Μπέτις στο Europa League

Με αισιοδοξία, πίστη, αλλά και πλήρη επίγνωση της δύσκολης αποστολής που έχει, ο Παναθηναϊκός αναχώρησε το πρωί της Τετάρτης (18.03.2026) για την Ισπανία, όπου θα δώσει αύριο το βράδυ (19.03.2026, 22:00, Newsit.gr) τη μεγάλη ρεβάνς απέναντι στην Μπέτις, για τη φάση των “16” του Europa League.

Το 1-0 του πρώτου αγώνα στο ΟΑΚΑ δίνει ένα μικρό στον Παναθηναϊκό, αλλά η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ καλείται να το υπερασπιστεί σε μια δύσκολη έδρα και να πανηγυρίσει μια μεγάλη πρόκριση στο Europa League.

Οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού έφτασαν στο “Ελ. Βενιζέλος” έχοντας το χαμόγελο ζωγραφισμένο στα χείλη τους. Κάποιοι οπαδοί που βρέθηκαν εκείνη την ώρα στο αεροδρόμιο -αφού ταξίδευαν κι εκείνοι για την Ισπανία- αποθέωσαν την ομάδα και ειδικά τον Ράφα Μπενίτεθ, ενώ έσπευσαν να βγάλουν φωτογραφίες μαζί τους, να πάρουν αυτόγραφα, αλλά και να τους ευχηθούν καλή επιτυχία, ζητώντας τους την πρόκριση.

Οι “πράσινοι” έχουν σημαντικές επιστροφές που θα ενισχύουν τις επιλογές του Ισπανού προπονητή. Ο Γιάννης Κώτσιρας είναι και πάλι διαθέσιμος, ενώ Τάσος Μπακασέτας και Χάβι Ερνάντες επιστρέφουν στις επιλογές του (απουσίασαν από το πρώτο ματς, λόγω τιμωρίας). Αντίθετα, εκτός αποστολής βρίσκεται ο Ανάς Ζαρουρί που αποβλήθηκε στην αναμέτρηση του ΟΑΚΑ, καθώς και οι τραυματίες Ντέσερς και Πάλμερ Μπράουν.