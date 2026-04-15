Ο Παναθηναϊκός αρνείται να βγει να παίξει στο δεύτερο ημίχρονο κόντρα στον Αθηναϊκό, ζητώντας να μπουν στο γήπεδο οι οπαδοί του

Oι φιλοξενούμενες δεν επέστρεψαν στο παρκέ μετά το ημίχρονο
Απρόοπτη εξέλιξη στο παιχνίδι του Αθηναϊκού με τον Παναθηναϊκό στο κλειστό “Δ. Καλτσάς” στον Βύρωνα για τον πρώτο τελικό της Α1 Γυναικών, καθώς οι φιλοξενούμενες δεν επέστρεψαν στο παρκέ για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου.

Ο Αθηναϊκός ολοκλήρωσαν το πρώτο ημίχρονο έχοντας το προβάδισμα (44-36). Ωστόσο, μετά την ανάπαυλα, η ομάδα του Παναθηναϊκού δεν εμφανίστηκε για την επανέναρξη της αναμέτρησης.

Η στάση αυτή συνδέθηκε με αίτημα των “πρασίνων” προς τον Αθηναϊκό, προκειμένου να επιτραπεί η είσοδος των οπαδών τους στο γήπεδο, ως προϋπόθεση για να επιστρέψουν στο παρκέ και να συνεχιστεί το παιχνίδι.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, περίπου 100 φίλαθλοι του Παναθηναϊκού που είχαν προμηθευτεί μεμονωμένα εισιτήρια, δεν μπόρεσαν να μπουν στο κλειστό «Δ. Καλτσάς». Παρότι διαθέτουν νόμιμα εισιτήρια, η είσοδός τους μπλοκάρεται, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Η κατάσταση προκάλεσε προσωρινή διακοπή, με τις εξελίξεις να εξαρτώνται από τις αποφάσεις που θα ληφθούν για τη διαχείριση του αιτήματος.

Μάλιστα, ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, Δημήτρης Βρανόπουλος, έδωσε εντολή να μη συνεχιστεί η αναμέτρηση μέχρι να μπουν στο γήπεδο όσοι φίλαθλοι απέκτησαν εισιτήρια με απολύτως νόμιμο τρόπο, αφήνοντας το παιχνίδι σε οριακό σημείο.

