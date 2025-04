Ο Παναθηναϊκός δέχθηκε πρόστιμο 5.000 ευρώ από τη Euroleague

Ακόμη ένα πρόστιμο από την Euroleague τη φετινή σεζόν στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση επέβαλε ποινή 5 χιλιάδων ευρώ στους “πράσινους”, για τη συμπεριφορά των οπαδών τους στο φινάλε της αναμέτρησης με την Παρί στο ΟΑΚΑ.

Υπενθυμίζουμε ότι μετά τη λήξη του αγώνα για την 32η αγωνιστική της Euroleague και ενώ η διαιτητική τριάδα κατευθυνόταν στα αποδυτήρια, οπαδοί του Παναθηναϊκού πέταξαν νερό προς το μέρος των διαιτητών, πράξη που επέφερε και το πρόστιμο.

Intense moments in OAKA as referees exit the courtpic.twitter.com/hSd1C0q3nG