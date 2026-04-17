Εργκίν Αταμάν: «Εξαιρετικοί Ρογκαβόπουλος και Λεσόρ κόντρα στην Εφές – Με το ίδιο ρόστερ η Μονακό ήταν πέρυσι στο Final 4»

Ο Εργκίν Αταμάν εμφανίστηκε απόλυτα ικανοποιημένος από την εικόνα του Παναθηναϊκού στη νίκη με 97-62 επί της Εφές Αναντολού στο Telekom Center Athens για την 38η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Euroleague, αλλά στάθηκε κυρίως στο ματς με τη Μονακό που ακολουθεί στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα.

Αφού αποθέωσε τους Λεσόρ και Ρογκαβόπουλο για την εμφάνισή τους στο Παναθηναϊκός – Εφές Αναντολού, ο Εργκίν Αταμάν αναφέρθηκε στον επόμενο αντίπαλο της ομάδας του στη Euroleague, τη Μονακό, την οποία και θα κληθεί να αποκλείσει το “τριφύλλι” στα πλέι ιν.

Οι δηλώσεις του Αταμάν

Για τη νίκη: “Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι για εμάς ξέραμε ότι είναι ένα must-win παιχνίδι, έτσι ώστε να έχουμε το πλεονέκτημα έδρας για τα πλέι ιν. Για την Εφές σίγουρα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, καθώς δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο στόχο και είχε πάρα πολλές απουσίες στο ρόστερ της. Παρόλα αυτά, παραμένει μία ομάδα με παίκτες που έχουν ποιότητα. Θεωρώ, ότι στο τρίτο δεκάλεπτο παίξαμε εξαιρετική άμυνα, αλλά και επίθεση, βρήκαμε μεγάλα σουτ. Ο Ρογκαβόπουλος ήταν εξαιρετικός στο παιχνίδι, ήταν επιθετικός. Το ίδιο και ο Λεσόρ κάτω από το καλάθι. Όλοι βοήθησαν και αυτή την στιγμή τελείωσε η regular season και περιμένουμε το παιχνίδι της Τρίτης”.

Για το παιχνίδι κόντρα στη Μονακό: “Το αποψινό παιχνίδι θα ξεχαστεί εύκολα. Κάθε παιχνίδι από εδώ και πέρα για εμάς είναι τελικός. Η Μονακό είναι μία εξαιρετική ομάδα. Μπορεί σήμερα να έπαιξε με οκτώ παίκτες, όμως όλοι τους είναι ταλαντούχοι και ποιοτικοί παίκτες. Μην ξεχνάμε ότι με το ίδιο ρόστερ έπαιξε πέρυσι στον τελικό. Οπότε, σίγουρα θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι για εμάς. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σκληροί στον τρόπο που παίζουμε για να νικήσουμε, καθώς αν θέλουμε να είμαστε στο Final Four θα πρέπει παίξουμε επιθετικά και φυσικά θα προετοιμαστούμε για αυτό. Είναι ένα must-win παιχνίδι για εμάς, καθώς παίζουμε στην έδρας μας και θα χρειαστούμε την καυτή ατμόσφαιρα των φιλάθλων που μας έχουν δώσει έξτρα κίνητρο σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια που παίξαμε εντός έδρας”.

Για αν επιθυμούσε να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στα πλέι οφ: “Δεν σκέφτομαι αυτήν την στιγμή κάποια αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό. Εγώ σκέφτομαι μόνο το παιχνίδι της Τρίτης κόντρα στη Μονακό”.

Για το αν ο Ρογκαβόπουλος θα είναι ένας παίκτης-κλειδί για τα επόμενα παιχνίδια: “Όπως ξέρετε είχε τραυματισμό, δεν έπαιξε στην Ισπανία. Οπότε έκανε την αποθεραπεία του, έχει φρέσκα πόδια, είναι ξεκούραστος και ελπίζω να μας βοηθήσει στα επόμενα παιχνίδια, όπως έκανε σήμερα”.