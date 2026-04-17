Η Κόβεντρι του Φρανκ Λάμπαρντ ανέβηκε στην Premier League

Επιστρέφει στην Premier League για πρώτη φορά μετά το 2001 η Κόβεντρι
Ο Λάμπαρντ πανηγυρίζει την άνοδο της Κόβεντρι / Action Images via Reuters/Jason Cairnduff

Η Κόβεντρι του Φρανκ Λάμπαρντ εξασφάλισε και μαθηματικά την άνοδο στην Premier League της αγωνιστικής περιόδου 2026-27, αφού με ισοπαλία με 1-1 στην έδρα της Μπλάκμπερν ήταν αρκετή για να “σφραγίσει” την επιτυχία της.

Με τον θρύλο της Τσέλσι και του αγγλικού ποδοσφαίρου στον πάγκο της, η Κόβεντρι έκανε την έκπληξη στη φετινή Τσάμπιονσιπ και κατάφερε να ανέβει ως πρώτη στην Premier League, με τον Φρανκ Λάμπαρντ να την επαναφέρει στο κορυφαίο επίπεδο μετά από 25 ολόκληρα χρόνια.

Η ιστορική αγγλική ομάδα αγωνιζόταν την πρώτη κατηγορία της Αγγλίας ανελλιπώς από το 1967 έως το 2001, αλλά έκτοτε… ταλαιπωρήθηκε στις χαμηλότερες κατηγορίες, μέχρι να πανηγυρίσει ξανά φέτος, την επιστροφή της στην Premier League.

Μετά την παορυσία του στον πάγκο της Τσέλσι και της Έβερτον έτσι, ο Λάμπαρντ θα έχει την ευκαιρία να κοουτσάρει ξανά με τη σειρά του στην Premier League.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
259
214
63
60
57
