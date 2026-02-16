Ο Παναθηναϊκός δικαιώθηκε στο ΑΣΕΑΔ και ο Νίκος Λεπενιώτης καθαιρείται από τον ΕΣΑΚΕ

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός είχε κάνει προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ κατά του Νίκου Λεπενιώτη και δικαιώθηκε σχετικά, με την απόφαση να οδηγεί σε καθαίρεση του GM του Ολυμπιακού από τη θέση του γενικού γραμματέα του ΕΣΑΚΕ.

Μετά τις δυσφημιστικές δηλώσεις του για το άθλημα στους τελικούς του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο GBL, ο Νίκος Λεπενιώτης βρέθηκε στο “στόχαστρο” του “τριφυλλιού”, καθώς ακολούθησε αλλαγή του σχετικού κανονισμού στον ΕΣΑΚΕ, ώστε να παραμείνει στη θέση του.

Το ΑΣΕΑΔ τάχθηκε λοιπόν υπέρ του Παναθηναϊκού και ως εκ τούτου, ο Νίκος Λεπενιώτης θα πρέπει να αποχωρήσει από τη θέση του γενικού γραμματέα του ΕΣΑΚΕ. Με τον κανονισμό όμως να έχει αλλάξει πια, ο GM του Ολυμπιακού φαίνεται ότι θα έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει ξανά την εκλογή του.