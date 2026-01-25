Ο Παναθηναϊκός έφτασε σε συμφωνία με την Ουνιόν Βερολίνου για τον Άλεξ Κραλ

Ο Παναθηναϊκός λίγο πριν αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο για την 18η αγωνιστική της Super League (25/01/26, 19:30, Newsit.gr, Novasports Prime) έφτασε σε συμφωνία με την Ουνιόν Βερολίνου για την απόκτηση του Άλεξ Κραλ.

Ο 27χρονος Τσέχος αγωνίζεται ως κεντρικός μέσος και στο μυαλό του Ράφα Μπενίτεθ είναι να καλύψει το κενό που έχει εντοπίσει στις θέσεις 6-8 στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Το συμβόλαιό του με την Ουνιόν Βερολίνου ολοκληρώνεται το καλοκαίρι και αυτό διευκόλυνε τις διαπραγματεύσεις.

Η γερμανική ομάδα φαίνεται ότι θα λάβει ένα ποσό κοντά στις 800.000 ευρώ για να παραχωρήσει άμεσα τα δικαιώματα του Κραλ στον Παναθηναϊκό. Ο Τσέχος έμεινε εκτός αποστολής στο τελευταίο παιχνίδι της ομάδας κόντρα στην Ντόρτμουντ.

Φέτος, ο Κραλ μετρά 11 συμμετοχές με την Ουνιόν, με μόλις μία εξ αυτών να είναι ως βασικός.