Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-0 τελικό: Οι Πειραιώτες πήραν το ντέρμπι «αιωνίων» και ανέβηκαν στην 2η θέση της Super League

Ο Ολυμπιακός κέρδισε 1-0 τον Παναθηναϊκό για την 5η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League και πλέον μετά την ισοπαλία του ΠΑΟΚ – ΑΕΚ είναι αγκαλιά με την 2η θέση που οδηγεί στο Champions League.
21:31 | 13.05.2026
21:30 | 13.05.2026
Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι, μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού με 1-0 και πλέον οι Πειραιώτες είναι αγκαλιά με το Champions League
21:22 | 13.05.2026
91'
Τέσσερα τα λεπτά των καθυστερήσεων
21:19 | 13.05.2026
Ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα
Στο +2 ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία
21:15 | 13.05.2026
85'
Σημαντική απόκρουση του Λαφόν
Ο Τσικίνιο προσπάθησε να νικήσει τον Λαφόν στην κλειστή του γωνία, όμως ο Αφρικανός αντέδρασε αποτελεσματικά
21:08 | 13.05.2026
80'
Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάνει ακόμα κάποια ευκαιρία στο ματς
Έχει τέσσερις τελικές, οι οποίες όλες κόντραραν σε αντιπάλους
21:01 | 13.05.2026
Η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ στην Τούμπα κόντρα στον ΠΑΟΚ
Ο Ολυμπιακός είναι στο +3 από τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή και έχει αγκαλιάσει το Champions League
20:59 | 13.05.2026
66'
Νέα χαμένη ευκαιρία του Ολυμπιακού
Ο Μάρτινς δοκίμασε από πλάγια θέση να νικήσει τον Λαφόν, όμως η μπάλα πέρασε αρκετά πάνω από την εστία
20:58 | 13.05.2026
Το σκορ στην Τούμπα είναι στο 0-0, κάτι που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι στην 2η θέση
20:53 | 13.05.2026
60'
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Ταρέμι για το 2-0
Ο Ροντινέι εκτέλεσε φάουλ από μακρινή απόσταση και βρήκε τον Ταρέμι ολομόναχο στο δεύτερο δοκάρι, με τον Ιρανό να σουτάρει με τη μία και τον Λαφόν να αποκρούει αποτελεσματικα
20:39 | 13.05.2026
49'
Ο Τετέι απείλησε με κεφαλιά
Ο Σφιντέρσκι έκανε τη σέντρα με τον επιθετικό του Παναθηναϊκού να παίρνει μία ψιλοκρεμαστή κεφαλιά, με την μπάλα να περνάει αουτ. Ίσως να ξεκίνησε από θέση οφσάιντ ο Πολωνός
20:39 | 13.05.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
20:38 | 13.05.2026
Όλα έτοιμα για την έναρξη του 2ου ημιχρόνου
20:25 | 13.05.2026
Ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος
20:23 | 13.05.2026
Μετράει κανονικά το γκολ
20:23 | 13.05.2026
Ελέγχεται και πάλι η φάση για φάουλ του Ταρέμι στον Τουμπά στην αρχή της φάσης
20:19 | 13.05.2026
45+4
Γκολ για τον Ολυμπιακό με τον Ροντινέι, 1-0 το σκορ
Ο Ταρέμι κέρδισε τη μονομαχία με τον Τουμπά και μπήκε στην περιοχή, προσπάθησε να σουτάρει, όμως μετά από διπλή κόντρα η μπάλα κατέληξε στο δοκάρι με τον Ροντινέι να παίρνει το ριμπάουντ για να σκοράρει και στο δεύτερο ματς με τον Παναθηναϊκό στα πλέι οφ
20:18 | 13.05.2026
Οι Πειραιώτες είχαν έντονα παράπονα από την απόφαση του διαιτητή, είδε την κίτρινη κάρτα ο προπονητής τερματοφυλάκων
20:17 | 13.05.2026
45'
Τέσσερα τα λεπτά των καθυστερήσεων
20:15 | 13.05.2026
43'
Ακυρώθηκε το γκολ για φάουλ στον Ταμπόρδα στην αρχή της φάσης
Ο Σιπιόνι είχε μία επαφή με τον Ταμόρδα στην αρχή της φάσης και ο VAR φώναξε τον Ομπρένοβιτς για να δει τη φάση και αποφάσισε ότι η επαφή ήταν φάουλ, με αποτέλεσμα να μην μετρήσει το γκολ των Πειραιωτών
20:13 | 13.05.2026
Ελέγχεται η φάση είναι στο VAR ο Ομπρένοβιτς
20:01 | 13.05.2026
40'
Γκολ για τον Ολυμπιακό με τον Μπρούνο, 1-0 το σκορ
20:00 | 13.05.2026
29'
Σηκώθηκε και συνεχίζει ο Αργεντίνος
19:58 | 13.05.2026
28'
Στο έδαφος ο Έσε, δέχεται τις πρώτες βοήθειες
19:51 | 13.05.2026
26'
Έχει πέσει ο ρύθμος του ντέρμπι στα τελευταία λεπτά
19:49 | 13.05.2026
18'
Ακόμα μία χαμένη ευκαιρία του Τσικίνιο
Ο Ροντινέι έκανε τη σέντρα με τον Πορτογάλο να παίρνει την κεφαλιά με την μπάλα να περνάει μακριά από την εστία του Λαφόν
19:47 | 13.05.2026
16'
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό
Ο Τσικίνιο πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή από πάσα του Μάρτινς, γύρισε υπέροχα και σούταρε με το αριστερό με την μπάλα να περνάει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι
19:42 | 13.05.2026
14'
Απείλησε ο Παναθηναϊκός με τον Αντίνο
Ο Τσέριν έκανε υπέροχη ατομική προσπάθεια και έσπασε την μπάλα στον Αντίνο που επιχείρησε να σουτάρει από πλάγια θέση, όμως ο Κοστίνια κόντραρε και απομάκρυνε τον κίνδυνο
19:36 | 13.05.2026
10'
Χωρίς κάποια ευκαιρία το ματς στο πρώτο δεκάλεπτο με τον Ολυμπιακό να έχει την κατοχή της μπάλας
19:35 | 13.05.2026
4'
Πατάει καλύτερα ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι
19:31 | 13.05.2026
Ξεκίνησε το ματς στο Καραϊσκάκης
19:28 | 13.05.2026
Άναψαν κάποια καπνογόνα οι φίλοι του Ολυμπιακού και ο διαιτητής περιμένει να καθαρίσει η ατμόσφαιρα
19:25 | 13.05.2026
Οι δύο ομάδες έχουν κάνει την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο
19:24 | 13.05.2026
Διαιτητής: Ομπρένοβιτς
Βοηθοί: Γκάμπροβετς, Κόρντεζ
4ος: Πολυχρόνης
VAR: Γιουγκ
AVAR: Πέριτς
19:23 | 13.05.2026
Κοβάτσεβιτς, Τζόυρισιτς και Πιρόλα είχαν σύντομη κουβέντα σε καλό κλίμα πριν το ντέρμπι