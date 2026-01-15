Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Τζέιμς Ταβερνιέ της Ρέιντζερς

Ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με δημοσίευμα της «Daily Mail» θέλει να κάνει δικό του τον Τζέιμς Ταβερνιέ που αγωνίζεται στη Ρέιντζερς και το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι.

Ο 24χρομος Άγγλος αγωνίζεται ως δεξιός μπακ και έχει έφεση στο σκοράρισμα. Ο Μπενίτεθ έχει ζητήσει από τη διοίκηση να γίνει πρόταση για να έρθει το καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό. Ο Ταβερνιέ αγωνίζεται στη Ρέιντζερς από το 2015 και έχει πετύχει 138 γκολ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη φετινή σεζόν σε 37 παιχνίδια έχει πετύχει 8 γκολ και έχει μοιράσει 4 ασίστ. Δεν έχει αγωνιστεί ποτέ σε ομάδα εκτός της Μεγάλης Βρετανίας. Πέρα από τη Ρέιντζερς έχει περάσει από τη Νιουκάστλ, τη Γουύγκαν και την Μπρίστολ Σίτι, μεταξύ άλλων.

Από τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει καμία τοποθέτηση και θα φανεί στο μέλλον αν είναι υπαρκτό το σενάριο να έρθει στο «τριφύλλι» ο πολύπειρος ποδοσφαιριστής.

«Ο μακροχρόνιος αρχηγός της Ρέιντζερς, Τζέιμς Ταβερνίερ, έχει αναδειχθεί σε μεταγραφικό στόχο του Ράφα Μπενίτεθ, πρώην προπονητή των Λίβερπουλ και Τσέλσι, ο οποίος πλέον βρίσκεται στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ο 34χρονος Ταβερνίερ μένει ελεύθερος το καλοκαίρι και η ομάδα του Μπενίτεθ εξετάζει το ενδεχόμενο να του καταθέσει πρόταση προσυμφώνου.

Ο δεξιός μπακ της Ρέιντζερς είναι ο πιο παραγωγικός σκόρερ Βρετανός αμυντικός στην ιστορία, με 146 γκολ στην καριέρα του. Εξαιρετικά αποτελεσματικός από το σημείο του πέναλτι, έχει πετύχει 99 γκολ Πρωταθλήματος με τη φανέλα του συλλόγου του Άιμπροξ», γράφει η «Daily Mail».