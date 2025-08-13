«Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πρόταση στον Λούκας Ρομπερτόνε» γράφουν στην Ισπανία

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να παραχωρήσει τον Νεμάνια Μαξίμοβιτς και αναζητά τον αντικαταστάτη του, με ισπανικό ρεπορτάζ να υποστηρίζει ότι έχει καταθέσει πρόταση για την απόκτηση του Λούκας Ρομπερτόνε.

Μετά από μία “γεμάτη” 5ετία στην Αλμερία, ο Λούκας Ρομπερτόνε αναμένεται να αλλάξει ομάδα και ο Παναθηναϊκός είναι μία από τις ομάδες που έχει κινηθεί για τη μετεγγραφή του, σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο, Άνχελ Γκαρθία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιο συγκεκριμένα, σε σχετική ανάρτηση, ο Γκαρθία έγραψε τα εξής: «Ο Λούκας Ρομπερτόνε έχει δεχθεί προτάσεις από δύο ιταλικές ομάδες και μία κορυφαία της Ελλάδας, που όπως όλα δείχνουν είναι ο Παναθηναϊκός. H Αλαβές έχει ψαχτεί επίσης για τον Αργεντινό μέσο, ο οποίος δείχνει πως προτιμάει να μείνει στην Ισπανία».

Ο 28χρονος Αργεντινός ποδοσφαιριστής αγωνίζεται στη θέση “8” και είχε 152 παιχνίδια με 11 γκολ και 23 ασίστ ως παίκτης της Αλμερία στην Ισπανία.